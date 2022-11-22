Bahçeli: HDP meclise sızmış düşman bakiyesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmalarından satır başları şu şekilde;

"Masalarda değil, meydanlardayız. MHP'ye yargısız infaza heves edenlere demokrasinin ve sandığın kaç bucak olduğunu göstermenin azmindeyiz.

Milliyetçi Hareket Partisi algı oyunlarını boza boza geliyor. Hiçbir engele takılmadan, karanlık senaryoya aldırmadan inanmış adımlarla hak ettiğimiz başarıya ulaşmak için gece demiyoruz, gündüz demiyoruz, en ufak yılgınlık göstermiyoruz.

Hiç kuşkum yok, hep birlikte başaracağız. Geleceğin süper gücü Türkiye'dir. Cumhur İttifakı ise Türk milletinin gelecek umudu, birlik ve beraberlik şuurudur. 2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurla cumhuriyet tam olarak kenetlenmiştir.

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Zillet partilerinin başkanları bu süreçte havlu atacak. 2023'te travmatik çalkantı yaşayacaklar.

"ATANAMAYAN HİÇBİR ÖĞRETMEN BIRAKMAYACAĞIZ"

Öğretmen cehaletin avcısı, ümitlerimizin kamçısı, kendimizi ve çevremizi aramanın rehber pırıltısıdır. Öğretmen gerçekte ona yakın olan ve öğrencilerini doyuran, başı boş hareketlerine çekidüzen veren, seven, sevdiren, iyiyi öğretendir. Öğretmen herkese çöldeki membağ suyudur. Öğretmen milletimizin en kudretli gücüdür. Öğretmenin hayatı, ailesi ve öğrencileri arasında olmak üzere 2 kol halinde akış halindedir. Bizim geleceği hiçe saymaya ne hakkımız, ne haddimiz vardır. Öğretmenlere hangi hakları versek, ne yapsak helal olsun diyorum. Üzerimize düşen ne ise yapmanın sözünü mertçe veriyorum.

Öğretmeni sevmek, insanın kendisini sevmesidir. Öğretmenlerimiz büyük ruh mimarlarıdır. Atanamayan hiçbir öğretmen bırakmayacağız. Hepsi kadroya geçirilmelidir.

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"PENÇE-KILIÇ MEŞRU HAKKIMIZDIR"

İhanet bir hak değildir. Kötülük bir hak değildir. Suç işlemek ve insan öldürmek bir hak değildir. Bunların hepsi hukukun konusudur. İstiklal Caddesi'nde bombayla bebek arabası devirmek, 6 insanımızı katletmek bir hakkın konusu mudur?

Tek bir teröristin yaşamasına dahi göz yumamayız. 19 Kasım 2022 geçesi icra edilen Pençe Kılıç Harekatı, Türkiye'nin hukuki ve meşru hakkıdır. Bu harekata karşı gelen, durdurulmasıyla ilgili dünyaya çağrı yapan HDP, TBMM'ye sızmıştır. Böylesi parti görünümlü bir örgütün siyaset hayatımızda bulunması haksızlıktır.

ANAYASA MAHKEMESİ NEYİ BEKLİYOR?

Anayasa Mahkemesinin hala neyi beklediğini sormayalım mı? HDP, zaman ayarlı bombadır. Bu bomba ya bombacıların elinde patlayacak ya da patlayacaktır. 2023 yılında bölücü siyasete artık son verilmelidir. İlle de siyaset yapalım diyorlarsa toplansınlar büyük kongrelerini yapsınlar, tek yumurta ikizleri CHP'ye -nasıl olsa siyasetleri aynıdır. CHP'yi HDP'den, HDP'yi de CHP'den ayrı göremeyiz.

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"CHP VE İYİ PARTİ'NİN HDP'DEN FARKI YOK"

Bunlar terör örgütlerine bir nevi cephane taşıyan köksüzlerdir. Sorarım size: Bu iki partinin HDP'den ne farkı var. Bir CHP'li çıkıp teröristin PKK üyeliği muamma diyebiliyor. Bir İP'li çıkıp ne delil var diye sorabiliyor. Bir başka ucube, İstiklal Caddesi saldırısını hükümetin düzenlemiş olabileceğini iddia edebiliyor. PKK'lı teröristler yakalanmış ve her şeyi itiraf etmişken zillet ittifakının teröristlere avukatlık yapması utanç verici bir alçalmadır.

Muazzam işler yapan İçişleri Bakanımıza saldırmaları milli onur yokluğunun apaçık işaretidir. İçişleri Bakanımıza alçak diyen, surda gedik açmak için çırpınan, PKK/YPG adına saldıran terörist sevicilerin topu aşağıların aşağısıdır, alçaktır.

Buradan teröristlere ve destekçilerine açık açık sesleniyorum: Bir gün hepinizi müstahak olduğunuz sonuçlarla yüzleştireceğiz. Taviz yoktur, teslimiyet yoktur, geri dönmek yoktur. Hakkımızı, hukukumuzu çiğnetmek asla söz konusu olmayacaktır.

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Pençe Kılıç Harekatı teröristlerin kafalarına demir yumruk gibi inmiştir. Teröristlerin mağaraları, sığınakları, inleri imha edilmiştir.

KARKAMIŞ'A ROKETLİ SALDIRI

Yapılan saldırıların hepsinin hesabı misliyle sorulacaktır.

ERDOĞAN'IN SİSİ İLE GÖRÜŞMESİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Katar'da kurduğu temas doğru bir temastır. Bununla da kalınmamalı, Esad ile görüşme sağlanmalı, terör örgütüne karşı ortak bir tavır alınmalıdır.

OYNAT 01:13 Bahçeli: Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ ile ilişkisi araştırılmalı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, 'Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyiz. Ticaret Bakanlığımızın fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğinden, keyfi ve hatta sinsi bir plan dahilinde fiyat etiketlerini şişirenlerden adli ve idari manada hesap soracağından kuşku duymuyoruz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan kim olursa olsun karşısındayız. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ'yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Ekmeğimizden çalan, sofralarımızın tadını kaçıran, mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir, bu vazife de bihakkın yerine getirilecektir'' dedi. BiP'te paylaş

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ZİNCİR MARKETLERE TEPKİ: FETÖ'YLE İRTİBAT VE İLİŞKİSİNİN TİTİZLİKLE ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR

Bu arada zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyiz. Ticaret Bakanlığımızın fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğinden, keyfi ve hatta sinsi bir plan dahilinde fiyat etiketlerini şişirenlerden adli ve idari manada hesap soracağından kuşku duymuyoruz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan kim olursa olsun karşısındayız. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir."