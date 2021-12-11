Gündem Bahçeli Hoşgörü dönemi kapanmıştır, Türkeş Beyin istismarına müsaade edilmeyecektir
POLİTİKA

Bahçeli: Hoşgörü dönemi kapanmıştır, Türkeş Bey’in istismarına müsaade edilmeyecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bugüne kadar farklı partilerde, farklı oluşum ve organizasyonlar altında Merhum Başbuğumuz kıyasıya istismar edilmiş, siyasi çıkar ve ikbal hesapları uğruna adı ve anısı malzeme yapılmıştır. Bu haksızlığa, bu nezaketsizliğe yıllarca hoşgörü adına tahammül gösterilmiştir" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeli: Hoşgörü dönemi kapanmıştır, Türkeş Bey’in istismarına müsaade edilmeyecektir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı' kuruldu. Vakfın logosunu paylaşan MHP lideri Bahçeli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, "Büyük devlet ve siyaset insanları yaşadıkları dönemin dışına taşan, ebediyete irtihal etseler de duruşlarıyla, fikirleriyle ve imrenilecek mücadele hayatlarıyla maşeri vicdanda müstesna bir yer edinen öncü ve örnek şahsiyetlerdir. Onlara hürmet duymak asıldır, esastır" dedi.

"Partimizin Kurucu Genel Başkanı Başbuğumuz Merhum Alparslan Türkeş Bey işte böylesi bir karakter vasfına sahip, böylesi bir mizaç ve ahlak derinliğine haiz bir değerdir. 80 yıllık ömrüne pek çok ilki sığdırmış, davamızın hamuruyla yoğrulmuş bir liderdir" diyen Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Merhum Türkeş Bey Türk milletinin sinesinden doğmuş, en çetin şartlarda ülküleriyle sivrilmiş, ardından da muhterem iz ve eserler bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Nihayetinde onun iki emaneti vardır: Birincisi Milliyetçi Hareket Partisi, ikincisi de Ülkü Ocakları’dır.
  • Hamd olsun bugüne kadar emanetlerine en küçük leke düşürülmemiştir. Merhum Türkeş Bey milletine ve ülkücü ömürlere mal olmuştur. Onu arayanların bulacağı kaynak, tanımak isteyenlerin müracaat edecekleri mercii Üç Hilal’dir, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in ta kendisidir."

"Tarihi bir adım atıldı"

Bahçeli, "Aziz hatırasını samimiyetle idrak etmek, davamızın ilkelerini sadakatle savunmak, fikir ve hizmetlerinin doğru anlaşılmasını ve anlatılmasını sağlamak maksadıyla “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı” kurulmuş ve tarihi bir adım atılmıştır" şeklinde konuştu.

"Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır"

"Bugüne kadar farklı partilerde, farklı oluşum ve organizasyonlar altında Merhum Başbuğumuz kıyasıya istismar edilmiş, siyasi çıkar ve ikbal hesapları uğruna adı ve anısı malzeme yapılmıştır. Bu haksızlığa, bu nezaketsizliğe yıllarca hoşgörü adına tahammül gösterilmiştir" açıklamasında bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

  • "Bu aşamada hoşgörü dönemi kapanmıştır. Bundan böyle gaye ve gerekçesi ne olursa olsun Merhum Türkeş Bey’in istismarına müsaade edilmeyecektir. Alparslan Türkeş Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Bu tarihi gerçek değişmeyecek, değiştirmeye de kimsenin gücü yetmeyecektir.

  • Onun siyasi mirası ve fikri sahibi Milliyetçi Hareket Partisi’dir, sevdalıları ülkücüler ve milli gönüllerdir. Ülkücünün yeri orası, burası değil, kuşkusuz Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Merhum Başbuğumuz üzerinden nifak mevziisi kazmak isteyenlere fırsat verilmeyecektir.

    Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara Milliyetçi-Ülkücü Hareket göz yummayacaktır. Hatıralarımızı, hüviyetimizi, haysiyetli mazimizi çarpıtan menfaatperestlere tepkisiz kalınmayacaktır. Bizden söylemesi, yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır.

    Bu vesileyle “Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı”nın hayırlı olmasını diliyor, Kurucular Kurulumuzla Mütevelli Heyetimiz içinde görev alan dava arkadaşlarıma başarılar temenni ediyorum. Merhum Başbuğumuzu ve aziz şehitlerimizi de rahmetle, hürmetle anıyorum.

MHP duyurdu: 'Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı' kuruluyor
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