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POLİTİKA

Bahçeli Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Kayseri mitingi sonrası verilen akşam yemeğinde Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi DHA
Bahçeli Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi
Bahçeli, Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Doğu Türkistan'ın Türk dünyası için önemine değinen Bahçeli, "Doğu Türkistan davası doğru ve emin ellerde. Milliyetçi Hareket dün olduğu gibi bugün de yarın da bu davanın takipçisi ve destekçisi olacak. Doğru yolda ilerliyorsunuz. Teşkilatlarımız sizler için ne destek gerekiyorsa yardımcı olacak. Yakından ilgileniyorum" dedi.

Hür Doğu Türkistanlılar Derneği Başkanı Sadullah Doğutürk de görüşmeyle ilgili olarak Milliyetçi Hareket’in Doğu Türkistan davasının gerçek sahibi olduğunu belirterek, Doğu Türkistan'da yaşanan son gelişmeler hakkında Devlet Bahçeli'yi bilgilendirdiklerini söyledi.

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