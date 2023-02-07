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Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, "Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, provokasyon peşinde koşan vandallara göz yummayacağız" ifadelerini kullandı.

10:33 . 7/02/2023 Salı
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MHP Genel Başkanı Bahçeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Gündemimizin yegane konusu depremdir. Bu gerçeği değiştirmemiz imkansızdır. Coğrafyamızı yok saymamız mümkün değildir. Dün sabaha karşı saat 4.17'de Kahramanmaraş'ta 7.7 şiddetinde deprem meydana gelmiş. Kahramanmaraş'ın yanı sıra çok sayıda ilde hissedildi. Yine dün Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde saat 12.24'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Artçı sarsıntılar kesintisiz şekilde devam etmiştir.

Gün, birlik, beraberlik ve kenetlenme günüdür. İki büyük depremde ağır bilanço ortaya çıktı.

Depremi fırsat bilen sosyal medya farelerine, provokasyon peşinde koşan vandallara göz yummayacağız.


Ayrıntılar geliyor...

#MHP
#deprem
#TBMM
12 dakika önce
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Bahçeli konuşuyor
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