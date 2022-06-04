Bahçeli MHP siyaset okulu sertifika töreninde konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen "MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni"ne katılıyor.
#CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/vcqDt4FyfZ
#CANLI MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/vcqDt4FyfZ— Yeni Şafak (@yenisafak) June 4, 2022
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları:
Ne siyasetsiz bir hayat, ne de hayatsız bir siyaset mümkündür.
Yanlış siyasetin haysiyetinden ve hizmetkarlığından bahsedilemez.