Gündem Bahçeli MHP siyaset okulu sertifika töreninde konuşuyor
POLİTİKA

Bahçeli MHP siyaset okulu sertifika töreninde konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen "MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni"ne katılıyor.

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Haber Merkezi AA
Bahçeli MHP siyaset okulu sertifika töreninde konuşuyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlenen "MHP Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Sertifika Töreni"ne katılıyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başlıkları:

Ne siyasetsiz bir hayat, ne de hayatsız bir siyaset mümkündür.

Yanlış siyasetin haysiyetinden ve hizmetkarlığından bahsedilemez.

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