Bahçeli “NATO olmasaydı Türkiye bölünürdü” diyenlere sert çıktı: FETÖ’yü üzerimize salan kim?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada NATO, Rusya, muhalefet ve stokçuları sert bir şekilde eleştirdi.

Bahçeli, bazı aklı evvellerin, bir kısım zeka fukaralarının “Putin’in kafasındaki eksik parçaların Kars, Erzurum ve Ardahan olmadığını kim rahatlıkla söyleyebilir?” sözlerinin Türkiye’yi ve Türk milletini tanımadıklarının beyanı olduğunu ifade etti. Bu görüşte olanların sığınağının ve umudunun “Batı emperyalizmi” olduğunu belirten Bahçeli, “Biden muhalefetinin Batı’nın etki ajanlığına talip olarak beşinci kol faaliyetine teşne olması beka düzeyinde bir tehdittir. Kars Türk’tür, Ardahan Türk’tür, Erzurum Türk’tür. Bu vatan topraklarımızda kuşku uyandırmak kötülüğün en kötüsüdür. Hep söyledim, yine tekrar ediyorum, dalımızı kıranın ağacını kökünden sökeriz” dedi.

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KİM ADINA İŞGALE GİRİŞTİ?

Dikkatleri Ukrayna’dan Türkiye’ye çevirme gayesi taşıyanların ya gafletin ya da ihanetin içinde olduklarını ifade eden Bahçeli, “NATO olmasaydı Türkiye bölünürdü, demek ABD’ye kurşun askerlik yapanların hüsranla çerçevelenmiş hezeyanıdır. 1952’ye kadar NATO mu vardı? 15 Temmuz gecesi Ankara semalarında korsan uçak uçuran, bombalar fırlatan, vatandaşlarımızı katleden şerefsiz teröristler acaba nerenin ve kimin namına işgale girişmişlerdi? FETÖ’yü üzerimize salan kimdir? Hain Fethullah Gülen’i koruyan, kollayan, barındıran, besleyen kimlerdir?” diye sordu.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PALAVRA SİSTEMİ

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i “siyasi istikrarsızlık yıllarına duyulan özlem, müdahale edilen, iradesi ipotek altına alınan bir döneme özenti” olarak niteleyen devlet Bahçeli, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’in gerçek ismi, güçlendirilmiş palavra sistemidir, güçsüzleştirilmiş Türkiye’ye çağrıdır” ifadelerini kullandı.

MUSALLAT OLAN RUSYA’DIR

Rusya’nın hem diyaloğa hazır olduğunu açıklaması hem de hunhar saldırılarına devam etmesinin stratejik bir oyalamadan başka bir manaya gelmediğini dile getiren Bahçeli, “Karşımızda Rusya’nın iddia ettiği gibi iki taraflı bir anlaşmazlık değil, tek taraflı bir işgal tahakkümü söz konusudur. Burada asıl ve öncelikli sorumluluk Rusya’nındır. Çünkü ilk kurşunu atan, Ukrayna topraklarına musallat olan Rusya’dır” diye konuştu.

OYNAT 03:22 Devlet Bahçeli'den fırsatçılara tepki: En hafif tabirle şerefsizliktir MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Ayçiçek yağındaki fırsatçılığa tepki gösteren Devlet Bahçeli 'Yağsız yemek olur yarınsız Türkiye olmaz. CHP yönetiminin bu yalana sarılarak Türkiye bu yalanı hak etmiyor sözleri kaos çıkarmaya yönelik alçak bir kumpastır. İç işgal cephesinin yağ üzerinden toplumsal panik halini tetiklemesi en hafif tabirle şerefsizliktir. BiP'te paylaş

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Altın satar gibi yağ satanlar onurlarını sattı

MHP Lideri Bahçeli, stokçulara da yüklenerek “Talebi kamçılayarak ayçiçeği yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar, rafların boşalmasıyla birlikte internette oluşan karaborsada sanki altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır. Çok nazik ve hassas günlerden geçtiğimiz bir sırada, iç işgal cephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabirle şerefsizliktir” diye konuştu. Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yağsız yemek olur da, yarınsız Türkiye olmaz, olamaz. Hamdolsun yağımız da var, yakacağımız da var, unumuz da var, tuzumuz da var.”

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BEDELİNİ ÖDEMELİLER

“Marketlerde yağ kuyruğu oluşmasına kimler sebep olmuşsa bunun bedelini Türk mahkemeleri önünde ödemelidir. Bunlar en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Yağdanlıklara diyorum ki, yağcılarda ineceksiniz, yağa leke düşürmenin sonuçlarına katlanacaksınız, yağdan yeni bir kriz konusu çıkarmanın hesabını vereceksiniz.”