Bahçeli: Oyuna gelmeyeceğiz şiddetin tarafı olmayacağız

2022 yılının Haziran ayında Topal Osman Ağa'nın itibarını iade için teklik vermiştik. Giresun'a vefa borcumuzun ödenmesi için mücadele edeceğiz. Biz Sarosçu Osman'ı değil Topal Osman Ağa'yı biliriz. Biz adaleti bir terörist için değil bir kahraman için isteriz.