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Bahçeli: Oyuna gelmeyeceğiz şiddetin tarafı olmayacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Giresun'da "Aziz Milletim Sıra Sende" konulu mitingde konuştu.

16:57 . 10/05/2023 Çarşamba
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Bahçeli Giresun'da açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli Giresun'da açıklamalarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz Milletim Sıra Sende" konulu mitingde konuştu.



Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Türkiye Cumhuriyeti karanlığı aydınlatan Türk milletinin mücadele bereketidir. Sonunda Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ulaştık. Bu eser can pahasına korunacaktır.


Soruyorum size Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri genel seçimlerine hazır mısınız? Giresun'un dik duruşunu demokratik tercihinizi savunacak mısınız? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyip durmak yok yola devam diyecek misiniz? Giresun'u çok seviyoruz.


2022 yılının Haziran ayında Topal Osman Ağa'nın itibarını iade için teklik vermiştik. Giresun'a vefa borcumuzun ödenmesi için mücadele edeceğiz. Biz Sarosçu Osman'ı değil Topal Osman Ağa'yı biliriz. Biz adaleti bir terörist için değil bir kahraman için isteriz.


Kılıçdaroğlu PKK'nın adayıdır. Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının içimize sızdırdığı truva atıdır. Türkiye'yi böldürmeyeceğiz.


Afrin'i alacağız diyenlerin sonu hüsrandır.






Ayrıntılar geliyor...

#Giresun
#MHP
#Devlet Bahçeli
#seçim
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