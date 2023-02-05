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Bahçeli: Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı'nda "Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşuyor. Bahçeli, "Türkiye parmak sallanacak, hizaya getirilecek bir ülke değildir. Küresel oyunlara, ablukalara karşı duracağız. Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez" ifadelerini kullandı.

16:03 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tekirdağ'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

Hiçbir Türk vatandaşı bu ülkenin ötekisi, ikinci sınıf vatandaşı, yabancısı değildir. Eşitlik ve hürriyet, cumhuriyetin taşıyıcı kolonlarından sadece ikisidir.

Türk ve Türkiye Yüzyılı, Türk milletinin yüksek vasfının kardeşlik ve kader ortaklığının mükafatı ve methiyesi olacaktır.

Türkiye parmak sallanacak, hizaya getirilecek bir ülke değildir.

Küresel oyunlara, ablukalara karşı duracağız.

Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez.

Bir masa etrafında toplananlar rehin alınmış acizlerdir.

Onlar aferini Avrupa'dan beklesin bize Türk milleti yeter.

Kılıçdaroğlu nereye geliyorsan gel, seni orada bekliyor olacağız.

Zillet ittifakının mutabakat metninde FETÖ'cülere af vardır.

Zillet ittifakının adayı hala yok.

Altılı Masa ortadan çatlamıştır.

Bize Türk Milleti yeter.

Kılıçdaroğlu gelse ne yazar, meydan okuyoruz.

Adaysız şekilde siyasi arenada dolaşıyorlar.

Cumhurbaşkanı adayınızı ne zaman açıklayacaksınız?

Zillet İttifakı kavga ededursun, Cumhur İttifakı'nın adayı belli.

Kimin geldiğini 14 Mayıs'ta göreceğiz.

İYİ Parti CHP'ye kazan kaldırdı, adayları hala yok.

9 ülkenin konsolosluklarını kapatmaları rezalettir.

Madem tehdit var, kaynağı da açıklanmalıdır.

Konsoloslukların kapatılması hiçbir kitaba sığmaz.

Ne biliyorsanız Türkiye ile paylaşın.

ABD öncü rol oynamış, kuklalarını harekete geçirmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

#MHP
#Devlet Bahçeli
#Miting
44 dakika önce
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Bahçeli: Türkiye'nin geleceği yabancı başkentlerde belirlenemez
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