Bahçeli Yenikapı mitingine katılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kudüs'e destek mitingimizde milletimizle birlikte olacağız" dedi.

İşte Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklama;

''Tarafımız elbette bellidir, o da Hakk’ın ve haklının yanıdır. Bunu tüm dünyaya tekraren göstermek için yarın saat 16.00’da İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız. 18 Mayıs 2018 Cuma günü, İslam’ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı’da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı’da buluşmak dileğiyle…''

DÜNYA Türkiye Filistin’in sesi olacak

GÜNDEM Bekir Bozdağ: Kudüs Filistin'in başkentidir

GÜNDEM Yenikapı'da yüz binler 'Zulme Karşı Yürüyüş' için toplanacak

GÜNDEM Başbakan Yıldırım: Kudüs için bir dizi kararlar aldık