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POLİTİKA

Bahçeli Yenikapı mitingine katılacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yarın Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitinginde aziz milletimizle beraber olacağız." dedi.

AA
MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kudüs'e destek mitingimizde milletimizle birlikte olacağız" dedi.

İşte Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklama;

''Tarafımız elbette bellidir, o da Hakk’ın ve haklının yanıdır. Bunu tüm dünyaya tekraren göstermek için yarın saat 16.00’da İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek “Zulme Lanet, Kudüs’e Destek” mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız. 18 Mayıs 2018 Cuma günü, İslam’ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı’da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı’da buluşmak dileğiyle…''

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