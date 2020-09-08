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POLİTİKA

Bahçeli’den 2023 mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, 2023 seçimleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri 2023 yılının Haziran ayında, yani zamanında yapılacak. Hiç kimse boş hayale kapılmamalı. Cumhur İttifakı’nın 2023 yılında cumhurbaşkanı adayı bellidir; o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli

MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın 2023'teki cumhurbaşkanı adayının belli olduğunu belirtti.

Bahçeli, açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye’nin gelecek ümidi, sosyal, siyasal ve ekonomik güvencesi, stratejik gücüdür. Cumhur İttifakı geceyi gündüze katarak devletine, milletine, geleceğin parlak nesillerine huzurlu, istikrarlı, iç ve dış sorunlarını en aza indirmiş, refaha ve gelişmişliğe ulaşmış bir ülke kazandırmanın heyecan ve hedefindedir. Bunu da istiklal için birlik, istikbal için dirlik kavrayışıyla hayata geçirecektir. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının Haziran ayında, yani zamanında yapılacaktır. Hiç kimse boş hayale kapılmamalıdır. Ayrıca Cumhurbaşkanı adayı çetelesi tutan, toplumsal ve siyasi kısır tartışmaları kamçılayan kötü niyetliler şu gerçeği yeri gelmişken özellikle hatırlarında tutsunlar ki: Cumhur İttifakı’nın 2023 yılında Cumhurbaşkanı adayı bellidir, o muhterem isim de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır" ifadelerini kullandı.

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