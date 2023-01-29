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Bahçeli'den Altılı Masa'ya sert tepki: Erdoğan'ın adaylığı meşrudur bu kadar mı korkuyorsunuz?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya’da "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına karşı çıktıklarını belirten Altılı Masa'ya tepki gösteren Bahçeli, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasına alınan metin hangi büyükelçinin odasında hazırlanmıştır. Sayın Erdoğan'ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz" dedi.

15:48 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya’da "Aziz Milletim Sıra Sende" mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle:

"Türkiye'nin kader seçimlerinin eşiğindeyiz. Bu seçimler "Türkiye Yüzyılı'nın çatısını örecek. Mustafa Kemal Paşa 19Mayıs 1919'da Samsun'a gelmiş, nihayetinde 12 Haziran'da Amasya'ya teşrif etmiştir. Amasya 104 yıl önce milli mücadelenin ilk karargahı olmuştur. Milliyetçi duruş buradan yedidüvele meydan okumuştur. Küresel sırtların hükmü Türkiye'ye geçmez, geçemez.


Türkiye'nin aleyhine kudurmş gibi faaliyet gösteren işbirlikçiler yine araziye çıkarılmışlardır. Amasya Genelgesi Cumhuriyet'in ilk yüzyılının beyannamesidir, şimdi de yeni yüzyılın sayfası açılmaktadır. Dün devşirilmiş madda ve himayeciler vardı, bugünde var. Dün zalimlere yandaşlık yapanlar bugün karşımızda.


"ADAYIMIZIN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"


Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüzde cumhurun muhteşem zaferine hep birlikte omuz vereceğiz. Kriz severler boşuna uğraşmasın, değerli adayımızın da sonuna kadar arkasındayız.


Türkiye'nin zilletine katiyen tahammül edecek değiliz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İstikrar sürsün Türkiye büyüsün amacındayız. Hainlere karşı aynı hizadayız. Türkiye düşmanlarına karşı aynı çizgideyiz.


Hiçbir insanın kabul edemeyeceğiz ilkel sataşmalar ülkemize, Cumhurbaşkanımıza reva görülmektedir. İtibar cellatları devreye girmektedir. Gafiller, hainler bu kapsamda sonuca ulaşacaklarını sanıyorlar, Türkiye'nin belini kırmanın arayışındalar. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin son 5 yıldaki performansından zorlukların ve zorbalıkların üstesinden ürküyorlar. Gücüne güç katan Türkiye'ye tahammül edemiyorlar.


Kızılelma ülküsünü duyunca, İHA'ları görünce ötleri patlıyor. Milletimizin kronikleşmiş sosyal ve ekonomik sorunları birer birer çözüldükçe sabahı zor ediyorlar. Bunlar nimet bilmez, bunlarda millete vefa ve sevgi yoktur.


MUHALEFETE SERT TEPKİ


Kılıçdaroğlu terörle mücadele kahramanlıklar gösteren TSK'yı iftiralarla durdurmaya çalışmaktadır. Türk silahlı kuvvetlerinin komuta kademesini alçakça suçlamaktadır. Kahraman güvenlik güçleri şahadet pahasına terör örgütlerine dünyayı dar ederken Kılıçdaroğlu hop oturup, hop kalkmaktadır. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin karşısındaki mihraktır. İP Başkanı Diyarbakır'a gidip utanmadan silahlara veda mesajı vermiştir. Ne hazindir ki PKK'ya yeşil ışık çakmıştır. Bunun adı demokrasi olamaz. Bu olsa olsa küresel güçlerin kafa kola aldığı, ağzına bir parmak çaldığı çarpık siyasetçi hezimettir. Zillette ufuk, umut yoktur. Zillet partileriyle ulaşabilecek hiçbir gelecek yoktur.

İSVEÇ'TEKİ ALÇAK EYLEMLER


İsveç yönetimi Türkiye büyükelçiliği önünde Kur'an-ı kerim yakılmasına izin verecek vahim bir karara imza atılmıştır. Ne var ki sıra dinimimize kitabımıza gelince İsveç ve diğer muassır medeniyetli ülkeler insan hürriyetini yok saymaktadır. Biz ne dinimize ne de başka dinlere saygısızlığı hoşgörmeyiz. Kur'an'ı yaktıklarını zannedenler aslında kendilerini yakan cehennem ehlileridir. Zalimlerin zulmü Cumhur'un zaferine gölge edemeyecektir. Zillet ittifakının hala cumhurbaşkanı adayı yoktur. Seçim tarihi açıklanınca adayı açıklayacağız demişlerdi, ancak şimdiye kadar adayını duyan yoktur. 6'lı masa konsey yapılanmasıyla kukla bir Cumhurbaşkanı arayışına girmişlerdir .Sonuç bildirisi olarak yayınladıkları kağıt parçacığı ise rant ve gelir paylaşımın belgesi niteliğindedir.


ADAYLIK TARTIŞMASI


Buna rağmen 6'lı masanın 26 Ocak açıklamasında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına karşı çıkılmıştır. Bu aklı 6'lı masaya kim vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığına karşı çıkılmasına alınan metin hangi büyükelçinin odasında hazırlanmıştır. Sayın Erdoğan'ın adaylığından bu kadar mı korkuyorsunuz.


Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı meşrudur, hukukidir, ahlakidir. Tespitimiz zillet ittifakının kaosa oynadığı yönündedir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sonuna kadar Recep Tayyip Erdoğan'dır."


Ayrıntılar geliyor...


Bahçeli'den Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki: İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı
Bahçeli'den Kur'an-ı Kerim yakılmasına sert tepki: İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, AYM'nin HDP'nin kapatılma davasını seçim sonrasına bırakma talebine ilişkin konuşan Bahçeli, "Bu terörün değirmenine su taşımaktır. HDP kapatılmalıdır. Bölücü ve terör yatağının kapısına kilit vurulmalıdır. Davanın seçim sonrasına bırakılması adalete aykırıdır" dedi. Bahçeli, The Economist'in Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden Türkiye'ye yaptığı saldırıyı da değindi. Bahçeli, "Seçimler yaklaştıkça, zehirli yılanlar delikten çıkıyor" ifadelerini kullandı. İsveç'te, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına çok sert tepki gösteren Bahçeli, "İsveç ve Finlandiya ABD'nin kuklalarıdır. Buna ifade özgürlüğü diyenler suç ortağıdır. İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı. NATO ile doğmadık NATO'suz da ölmeyiz. NATO'ya muhtaç değiliz" dedi.

#mhp
#devlet bahçeli
#manisa
42 dakika önce
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Bahçeli'den Altılı Masa'ya sert tepki: Erdoğan'ın adaylığı meşrudur bu kadar mı korkuyorsunuz?
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