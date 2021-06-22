Bahçeli'den AYM'nin HDP kararına ilk yorum: Adaletin tecellisi için ümit vericidir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelere bulundu.
Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılmasına yönelik davanın iddianamesini kabul etmesine ilişkin konuşan Bahçeli, şunları söyledi:
"Adaletin tecellisi için ümit verici" HDP ve PKK'nın hiçbir farkı yoktur. AYM'nin HDP iddianamesini kabul etmesi adaletin tecellisi için ümit vericidir. HDP parti değil adalet terazisi bu rezalete onay veremez. "Terörizmin siyasi ayağı kapatılmalı" Eğer hukuk varsa terörizmin siyasi ayağı hiçbir ad altında açılmamak üzere kapatılmalıdır. HDP kapatılmalıdır. Yöneticileri hakkında hukukun gereği yapılmalıdır.
OYNAT 01:26
Bahçeli: Kılıçdaroğlu elini vicdanına koyup söylesin bölücülüğü mü destekliyor yoksa şuhedanın safında mı duruyor?
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ' Kılıçdaroğlu elini vicdanına koyup söylesin. Kimin yanındadır. Kimin tarafındadır? Bölücülüğü, terörü, şiddeti mi destekliyor? Yoksa Türkiye'nin ve şuhedanın safında mı duruyor? Bu meselenin arası, ortası, kıyısı, köşesi, şurası, burası yoktur. Artık seçenek kalmamıştır. Ya ihanet kazanacak. Ya da millet ihaneti kazıya kazıya temelinden söküp atacaktır' şeklinde konuştu.
OYNAT 00:35
Devlet Bahçeli: Acaba terörist Demiştaş, Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur?
Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. Kılıçdaroğlu'nun teröristlerle dost olup olmadığını soran Bahçeli, 'Acaba terörist Demiştaş, Kılıçdaroğlu'nun dostu mudur? Terörist Karayılan, Kılıçdaroğlu'nun dost kategorisinde midir? Muharrem İnce de hala dost mu görülmektedir? Eski çamlardan bardak olmayacağına göre, Kılıçdaroğlu'na tavsiyem, akşamları video çekip paylaşmak yerine Merhum Zeki Müren'in 'Eski Dostlar' isimli şarkısını dinleyerek kendisini avutmasıdır.' dedi.
OYNAT 03:47
Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun kaç yüzü var hangi Kılıçdaroğlu'na inanalım?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli 'Koronavirüs salgını boyunca, bir yanda gece yatağa aç girenlerden şikayet eden, yardımların yapılmadığından dertlenen, yoksulluğun ve işsizliğin artışından bahseden Kılıçdaroğlu'na mı kulak verelim? Yoksa sayıları 5 milyona yakın haneye ayni ve nakdi yardım yaptıklarını kasıla kasıla anlatan Kılıçdaroğlu'nu mu ciddiye alalım? Hangi Kılıçdaroğlu'na inanalım?' ifadelerini kullandı. Hangi
GÜNDEM
HDP'ye yönelik iddianamenin detayları belli oldu
GÜNDEM
CHP'den AYM'nin HDP kararına ilk yorum: HDP'nin kapatılması milletin vicdanını yaralar