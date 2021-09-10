Gündem Bahçeliden Erbaşa tam destek İzan ve insaflarını kaybettiler
ANKARA

Bahçeli'den Erbaş'a tam destek: İzan ve insaflarını kaybettiler

MHP lideri Devlet Bahçeli, Yargıtay binasının açılışında dua eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a destek verdi. Erbaş’ın doğru yaptığını söyleyen Bahçeli, “Diyanet İşleri Başkanı’nın duasına tahammül edemeyenler öyle bir noktaya gelmişlerdir ki, Atatürk’e ve laikliğe savaş açıldığını iddia edecek kadar izan ve insaflarını kaybetmişlerdir” diye konuştu.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Bahçeliden Erbaşa tam destek: İzan ve insaflarını kaybettiler
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, adli yıl ve yeni Yargıtay binasının açılışı sırasında dua okumasının eleştirilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Can Ataklı Türk ordusunu pasiflikle itham etti: Neden Ali Erbaş'ın konuşmalarına tepki vermiyorsunuz
OYNAT 00:58
Can Ataklı Türk ordusunu pasiflikle itham etti: Neden Ali Erbaş'ın konuşmalarına tepki vermiyorsunuz
Youtube kanalında yayınladığı videoyla Yargıtay'ın yeni binasının açılısında dua eden Diyanet İşleri Ali Erbaş'a hakaret eden Gazeteci Can Ataklı, Türk ordusunu pasiflikle itham etti.

Ordunun, açılışta dua edilmesine tepki vermesini isteyen Ataklı, 'Yargıtay, yargının kalesidir. Oranın açılışında tamamen laikliğe aykırı şekilde, Şeyhülislam kılıklı bir herif çıkıyor Kur'an okuyor, dua okuyor. Yargıtay başkanı hiç tepki vermiyor. Bana 'Burası müslüman ülke' diyerek aptal aptal açıklamalar yapıyorlar. Benim ordum bu konuda da tepkisiz, görüşsüz.' dedi.

Bahçeli, özellikle değerler üzerinden yeniden nifak cepheleri açmaya, bunu da toplumun geneline teşmil etmeye gayret edenlerin, sağduyudan yoksun kesimler olarak dikkati çektiklerini belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

İNANÇ MUHALİFLERİ

Yapılan duayı karalamak maksadıyla, “şeriat çığlığı, anayasal suç, Taliban’la aynı şey isteniyor” şeklinde tevil edenlerin, faşist ve despotik siyasi angajmanların kölesi haline geldiklerini vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

  • “Milli ve manevi değerlerimizle bağları koparan, kurulmuş köprüleri bütünüyle havaya uçuran bu bedhahların, İslam dinine alerjileri, tedavisi imkansız klinik vaka düzeyindedir. Müslüman bir ülkede, temeli atılan veya yeni yapılan bir binanın duayla değil de başka türlü hangi yolla açılacağını sözde laiklik bekçisi rolüne bürünen kalpazanların açıklamalarında ayrıca yarar görülmektedir. Bu niyet ve zihniyet failleri, aynı şekilde laikliğin de karşısında hizalanan, laikliği asıl manasından soyutlayan inanç ve irade muhalifleridir.”

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ERBAŞ DOĞRU İŞ YAPMIŞTIR

İçi boş demokratikleşme ve özgürleşme çağrısı yapanların alenen “ateistleşme” güzergahına kaymalarının, ileri düzeyde bir tehdit olduğunu ifade eden Bahçeli, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Onlar dayatıyor ya da istiyor diye Müslüman Türk milleti hak yolundan, hidayet çizgisinden asla dönmeyecektir. Merhum Cemil Meriç’in ifadesiyle, ‘Bizim aydınımız din düşmanı değil, İslam düşmanıdır’. Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş, doğru bir iş yapmıştır ve desteğimiz tamdır. Onun hedef alınması bir bakıma din ve vicdan hürriyetini hedef almaktır. Laiklik, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel harcı, kilit taşıdır. Bunun üzerinden sanal korkular üretmek, toplumsal ve siyasal kutuplaşmayı derinleştirmeye çalışmak, Türkiye’ye yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisidir.”

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