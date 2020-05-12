Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bahçeliden, Ferdi Tayfura geçmiş olsun telefonu
POLİTİKA

Bahçeli'den, Ferdi Tayfur'a geçmiş olsun telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Haber Merkezi DHA
Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi
Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi


MHP lideri Devlet Bahçeli, böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'u telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bahçeli ve Tayfur, telefonda bir süre sohbet etti.

  • Tayfur'un MHP liderinin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman şarkılarını dinlediği de biliniyor.

Bir süredir diyaliz tedavisi görüyordu

Diyaliz tedavisi gören ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da özel bir hastanede böbrek nakli oldu. Oğlunun böbreğinin nakledildiği Ferdi Tayfur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

10 Mart öncesi gibi olmayacak: Normal hayat için ikinci adım
GÜNDEM
10 Mart öncesi gibi olmayacak: Normal hayat için ikinci adım
Abone Ol Google News
F-35 raporunda Türkiye detayı

F-35 raporunda
Türkiye detayı

​Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak.
Almanya kapılarını açıyor

Almanya kapılarını açıyor

​Deneme aşamasından sonra kontrol yapılmayacak.
Trump sınıfta kaldı

Trump sınıfta kaldı

Amerikalıların yarısı başarısız buldu.
Yüzde 70'i iyileşti

Yüzde 70'i iyileşti

Bakan Koca, bir de uyarı yaptı.
Hızla yayılıyor

Hızla yayılıyor

​Salgın dünya genelinde etkisini sürdürüyor.
Dosyalar ağır cezadan çıktı

Dosyalar ağır cezadan çıktı

DHKP/C'liler cemevinin çatısından polisleri taşlamışlardı.

Yeni dank etti!

Yeni dank etti!

İspanya'da 14 günlük karantina kararı.
Ramazan'a vefa yakışır

Ramazan'a vefa yakışır

​Yedi Başak sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor
81 ile çay genelgesi

81 ile çay genelgesi

​İçişleri, seyahat izin belgesi için tarih verdi.

Fırsatçılara soruşturma

Fırsatçılara soruşturma

​Rekabet Kurulu harekete geçti.
Bunu bilmek herkesin hakkı

Bunu bilmek herkesin hakkı

HDP-İYİ Parti arasındaki tartışmalara ilk yorum.
PTT'den personeline müjde

PTT'den personeline müjde

2 bin lira destek ödemesi yapacak.
Fenerbahçe'de <br>bir vaka daha

Fenerbahçe'de
bir vaka daha

Kulüpte virüse yakalananların sayısı iki oldu.
Putin için çember daralıyor

Putin için çember daralıyor

​Bakanların ardından sözcüsünün de korona testi pozitif.
Maskeye alışalım

Maskeye alışalım

​Bir yandan pandemiyle diğer yandan muhalefetle uğraşıyoruz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.