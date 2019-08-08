Gündem Bahçeli Bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır
POLİTİKA

Bahçeli'den güvenli bölge açıklaması: Bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır

Bahçeli: Bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "30-35 kilometre derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır. Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD, müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

  • MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır" dedi.

"ABD müttefiklik ahlakıyla çelişmemeli"

Bahçeli, "Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD, müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir" şeklinde konuştu.

"Son gülenin iyi güleceğini ağlayarak öğrenecekler"

  • İYİ Partililere yönelik çağrısına değinen Bahçeli, "Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğreneceklerdir" diye konuştu.

Güvenli Bölge görüşmeleri tamamlandı
GÜNDEM
Güvenli Bölge görüşmeleri tamamlandı
Yüzyılın Anlaşması insanlık suçudur

Yüzyılın Anlaşması insanlık suçudur

​İran lideri Hamaney, plana karşı çıkmaya çağırdı.
Operasyon içinbir göz de termometrede

Operasyon için
bir göz de termometrede

Operasyon planlamasında hava sıcaklığı da önemli bir etken.
Morgdan alıpservise getirdi

Morgdan alıp
servise getirdi

Babasının öldüğüne inanmadı, hastaneyi karıştırdı.
Akıllarını toplasınlar

Akıllarını toplasınlar

Bakan Akar'dan KKTC konusunda net mesaj.
Tünelde yangın<br>trafiği durdurdu

Tünelde yangın
trafiği durdurdu

​Arabalar 'acil çıkış' kapısından tahliye edildi.
Zaferler halkasına<br>yenisini ekleyeceğiz

Zaferler halkasına
yenisini ekleyeceğiz

Erdoğan'ın bayram mesajında 'operasyon' sinyali.

Tehdit ediyor

Tehdit ediyor

ABD'den, Almanya'ya savunma harcamaları uyarısı.
Hesabı hacklendi

Hesabı hacklendi

​Sosyal medyayı karıştıran 'Beşiktaş' paylaşımı.
Tamamen kurudu

Tamamen kurudu

​Türkiye'nin 13. Ramsar alanı.
Bekamızı<br>'kurban' etmeyiz

Bekamızı
'kurban' etmeyiz

​Bahçeli'den bayram öncesi önemli mesajlar.
Hazır değil

Hazır değil

​Trump, ABD-Çin ticaret müzakereleri konusunda açıklama yaptı.
Bilirkişinin<br>'Boğaziçi' yalanı

Bilirkişinin
'Boğaziçi' yalanı

Davadaki mimarın dikkati skandalı ortaya çıkardı.
Reklama değil <br>Ar-Ge'ye harca

Reklama değil
Ar-Ge'ye harca

​YÖK'ten vakıf üniversiteleri hakkında yeni karar.
'Pençe' bu kez<br>havadan indi

'Pençe' bu kez
havadan indi

Bakanlık, Irak'taki harekatla ilgili açıklama yaptı.
Koruma altında

Koruma altında

Bodrumda kilitli tutulan engelli kadına devlet şefkati.
İsrail bayram öncesi şehit etti

İsrail bayram öncesi şehit etti

Gazze sınırı yakınlarında Filistinlilere saldırı düzenlediler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.