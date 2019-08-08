Bahçeli: Bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
- MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin, "30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır" dedi.
"ABD müttefiklik ahlakıyla çelişmemeli"
Bahçeli, "Güvenli bölge, PKK-YPG'nin güvenliğini değil Türkiye'nin güvenliğini muhafaza etmelidir. ABD, müttefiklik ahlakıyla çelişmemelidir" şeklinde konuştu.
"Son gülenin iyi güleceğini ağlayarak öğrenecekler"
- İYİ Partililere yönelik çağrısına değinen Bahçeli, "Çağrıma küstahça ve kahkahayla cevap verenler, günü geldiğinde son gülenin iyi güleceğini ağlayarak, rezil rüsva olarak öğreneceklerdir" diye konuştu.