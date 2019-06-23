Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Bahçeliden ilk açıklama Cumhur İttifakı varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir
POLİTİKA

Bahçeli'den ilk açıklama: Cumhur İttifakı varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Şu anki tabloya göre CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir" dedi.

Haber Merkezi AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada Bahçeli, Türkiye'yi uzun bir süre meşgul eden seçimin tamamlandığını, resmi olmayan geçici sonuçların belli olduğunu belirtti.

Bahçeli, İstanbul'da milli iradenin tercih ve eğiliminin ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Sandık demokrasinin namusudur ve herkes tarafından titizlikle saygı duyulmalıdır.İstanbul temelli yaygın ve yoğun tartışmalar sandık marifetiyle sonuca bağlanmış, süreç nihayete ermiştir." ifadelerini kullandı.

"MHP üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi"

Seçimlere katılım oranının muteber bir seviyede tezahür etmesinin sevindirici olduğunu kaydeden Bahçeli, şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olacak şekilde üzerine düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirmiş, Sayın Binali Yıldırım'a azim ve kararlılıkla destek vermiştir.Buna sağduyu ve vicdan sahibi her insanımız kefil ve şahittir.

31 Mart'ta İstanbul seçimlerine damga vuran usulsüzlük ve yolsuzlukların gölgesinde iptal edilerek tekrarı yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan seçimi demokrasi tarihimizde unutulmayacak olay ve ilişki ağlarına sahne olmuştur.

Haksız ve hukuksuz mağduriyet üzerine bina edilen çarpık siyaset dilinin İstanbul'a ne getirip ne götüreceğini önümüzdeki süreçte daha iyi görmek mümkün ve muhtemeldir. Milli iradenin ipotek altına alınması gayesiyle tedavüle sokulan algı oyunları, kamçılanan istismar ve inkar siyaseti maalesef kaygı verici ölçüde mesafe almış, ileri derecede propaganda diline hakim olmuştur."

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"Türkiye esas gündemine dönmeli"

Devlet Bahçeli, "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması, 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin artık esas gündemine dönmesi ve seçim sürecinin kapanması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda yeni bir erken seçim bahsi açmak ülkemize yapılacak en büyük kötülükler arasındadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ihtiyaç duyduğu reformlar, yasal düzenlemeler, kurumsal düzeltmeler ve geleceği kavrayıp kucaklayan milli stratejiler ortak akıl ve ortak çabayla hayata geçirilmelidir.2023 Lider Ülke Türkiye vizyonuna birlik ve beraberlik içinde ulaşılmalıdır."

"Yanlış hesabın ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar var"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk milletinin ertelenmesi ve ötelenmesi imkansız olan ağır meselelerinin hallini ve hafifletilmesini sabırla beklediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

  • "Bilinmelidir ki Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza ve müdafaa edecektir. Hiç kimse Cumhur İttifakı üzerinde spekülasyona tevessül etmemelidir.Kaldı ki Türkiye'nin artan iç ve dış sorunlarına karşı Yenikapı ruhuyla hareket edeceğimiz tartışmasız bir gerçektir.23 Haziran seçimi sonuçlarını yanlış yorumlayıp şımarıklığa heves edenler varsa yanlış hesabın mutlaka ters döneceğini iyi bilmelerinde yarar olacaktır."

"İstanbul seçimi hayırlı olsun"

Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin Türkiye'ye ve İstanbul'a hayırlı olması temennisinde bulunarak, "23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı analiz ve değerlendirme yapmasının demokrasimiz ve geleceğimiz açısından mühim ve mecburi olduğu inancındayım. 11 Mayıs'tan bugüne kadar gece gündüz çalışan, fazilet ve fedakarlık numunesi olan Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in bütün muhterem mensuplarını, İstanbul il ve ilçe teşkilatlarımızı ayrı ayrı kutluyor, hepsine yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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