Bahçeli'den İsmail Küçükkaya tepkisi: Televizyon izlemeyeceğim

AK Partili Mahir Ünal ile CHP'li Engin Altay, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayını konusunda bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayını Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde 16 Haziran Pazar günü saat 21:00'de ortak bir stüdyoda yayınlanacağı açıklandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğüne sert tepki gösterdi. Bahçeli, Küçükkaya'nın kesinleşmesi halinde programı izlemeyeceğini açıkladı.

MHP lideri Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Seçimlerine az bir süre kaldığını belirterek "Cumhur İttifakı’nın başarılı olması konusunda samimiyiz, heyecanlıyız, İstanbul’a mitili atmış bulunuyoruz. Menfi propagandalarla itibar cellatlığına soyunanların yalanları, çarpıtmaları, çırpınışları sonuç vermeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi nerede diye ucuz ve uçuk soru soranlara, diyorum ki, İstanbul’un her yerindeyiz. Gözleri olup görmeyenler, kulakları olup duymayanlar, ağızları olup konuşamayanlar, üstelik kalplerinde mühür bulunanlar isteseler de bizi göremezler, hakkımızı teslim edemezler. İşi gücü bırakıp şahsım ve partimizle ilgili spekülasyon yapan müfteri korosuna en iyi cevap 23 Haziran’da sandıkta verilecektir. Bunların, yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan yüzleriyle mağlubiyet yaşayacakları günler çok yakındır. El mi yaman İstanbul mu yaman anlayacaklardır." dedi.

"Didem Arslan Yılmaz'ın seçilmesi doğru olurdu"

Devlet Bahçeli, Yıldırım-İmamoğlu'nun ortak yayın ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin paylaşımları şu şekilde:

"Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının katılacakları televizyon programı, bu programı kiminle yapacakları, yani moderatörün kim olacağı uzunca bir süredir tartışma ve polemik konusu haline gelmiştir. Bize göre iki adayın katılacağı televizyon programının en uygun moderatörü sakin, sabırlı, anlayışlı ve tarafsız yönleriyle temayüz etmiş Sayın Didem Arslan Yılmaz’dır. Tartışmaları ustalıkla yöneten, birikim ve tecrübesiyle öne çıkan Sayın Yılmaz’ın seçilmesi kanaatimce doğru olurdu.

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Şayet İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00’den itibaren televizyon izlemeyeceğim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim. MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır. — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) 10 Haziran 2019

Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de televizyonda karşı karşıya gelecekleri, moderatörün de sözde gazeteci İsmail Küçükkaya’nın olacağı bugün belli olmuştur. Hayret etmemek mümkün değildir! İsmail Küçükkaya’nın hangi vasıflarından dolayı böylesi önemli bir program için tercih edildiğini anlayabilmiş değilim. Bu şahsın Cumhur İttifakı ve MHP’ye husumet besleyen tavrı açıktır, bilinmektedir. Tarafsız değildir, samimi değildir, yeterli hiç değildir. Kaldı ki, FOX TV’nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur. Şayet İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00’den itibaren televizyon izlemeyeceğim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim. MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır."