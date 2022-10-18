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POLİTİKA

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ABD ziyareti tepkisi: Sekiz saat neredeydin milletimize açıkla

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde basından habersiz ortadan kaybolduğu sekiz saate tepki göstererek "Kayıp 8 saatte FETÖ'cülerle görüştü mü, Pensilvanya'da mola verdi mi, açıklamak zorundadır. Kılıçdaroğlu'nun ABD'de 8 saat ortadan kaybolması kuşkuludur. Kılıçdaroğlu'na soruyorum; o 8 saat içinde neredeydin? Kimlerle plan yapmayı içine sindirebildin?" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeliden Kılıçdaroğluna ABD ziyareti tepkisi: Sekiz saat neredeydin milletimize açıkla​
MHP Genel Başkanı Bahçeli

Amasra’daki yaşanan maden faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, Elbette malum patlamaya yol açan kusur, ihmal ve eksik olarak değerlendirebilecek ne varsa mutlaka gün yüzüne çıkarılacaktır. Bu konunun biz de sonuna kadar takipçisi olacağız. Ancak maden ocağındaki patlamayı bahane ederek felakete siyasi bir içerik katmak için el ovuşturan kim ya da kimler varsa bize göre samimi değildir, dürüst ve iyi niyetli olarak da görülemeyecektir. Acı üzerinde istismar yapmanın mert ve sorumlu bir tavırla hiçbir ilgisi olamaz” diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretini değerlendiren MHP lideri Bahçeli, “Türkiye’yi yabancı ülkelerde şikayet etmek, jurnalcilik yapmak, yabancıların karşısında el pençe divan durmak şerefli bir tavır değildir. Newyork’un en işlek caddesine çıkmak, ergenler gibi video çekmek, bu suretle Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı’na kara çalmaya teşebbüs etmek adamlık değildir, siyaset değildir, mertlik hiç değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu dersini tarihten değil Türkiye düşmanlarından aldığını açık seçik gözler önüne sermiştir” açıklamasında bulundu.

“Kılıçdaroğlu’na soruyorum, o gizemli 8 saat içinde neredeydin” diyen Bahçeli şöyle devam etti:

  • “Kimlerle fiskos yaptın, kimlerle geniş bir planın parçası olmayı içine sindirebildin? Kılıçdaroğlu bu 8 saatin esrarını milletimize açıklamak zorundadır. FETÖ’cülerle görüşüp görüşmediğini, Pensilvanya’da mola verip vermediğini açıklığa kavuşturmak mecburiyetindedir.”

"TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL"

2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 1. yüzyılının nihai eşiğidir diyen Bahçeli, "2023 yılı Türkiye'nin müjdesi ve bu hedefin tarihi mesajıdır. Yönetim hayatımızda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle gerçekleşen reform gücüne güç katmıştır. Kuru üzümden pekmez çıkarmak için masalara oturan yükseldikçe yükselen Türkiye bahtiyarlığını göremezler. Bunlar hüsrandan çıkıp hezimete boylayan aymazlardır. Bunlar çark gibi dönen ayarsızlardır. Ayarsızların zillet içinde oldukları da ayan beyan ortadadır. Türkiye, eski Türkiye değildir.

2023 seçim çalışmaları kapsamında 256 köy ziyaretimizi gerçekleştirdik. 23 Ekim'de Manisa'da milletimizin huzuruna çıkacağız ve adayımız belli, kararımız net diyeceğiz." dedi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE DÜZENLEMESİ

Genel Başkan Bahçeli, sosyal medyanın tehlikeli bir mecra olduğunu belirterek, “Bu mecrada her türlü haşerat da meydanı boş bulduğundan at oynatmaktadır. Gelişmiş ülkelerde benzerlerine şahit olunduğu üzere, sosyal medyanın hukuki ve ahlaki sınırlara getirilmesi, yalan ve iftira mahiyetli haberlerin önüne geçilmesi iç barış ve huzur ortamı için büyük bir zaruretti” şeklinde konuştu.

"BU HALİYLE ÇEKİCİN KALAŞNİKOFTAN NE VARDIR?"

“Ülkemizin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni, genel sağlığıyla ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayanlara yasal tedbir alınmasının neresi zulümdür” diyen Bahçeli, “CHP’li bir milletvekili, eline çekici alıp Genel Kurul kürsüsünde telefon kıracak kadar alçalabilmiştir. Sen o çekici telefona değil, kafana vurursan belki ayılabilir, kendine gelebilirsin. Bu çekiç Genel Kurul’a nasıl getirilmiş, kürsüye nasıl çıkarılmıştır? Çekiç de aynen bir silah gibi suç unsuru değil midir? Bu haliyle çekicin mesela Kalaşnikof’tan ne farkı vardır” ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli: Acı üzerinden istismar yapmanın kimseye faydası olmaz
OYNAT 01:38
Devlet Bahçeli: Acı üzerinden istismar yapmanın kimseye faydası olmaz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Maden ocağındaki patlamayı bahane ederek el ovuşturan kim ya da kimler varsa bize göre samimi değildir. Acı üzerinde istismar yapmanın mert ve sorumlu bir tavırla hiçbir ilgisi olamaz. Bunlar tespit edilirse muhakkak hesabı sorulacaktır. Amasra'yı konuşuyorken Soma felaketini hatırlatmak hastalıklı bir yaklaşımdır. Biz kardeşlerimizin bulunup çıkarılmasını bekliyorken provokasyona heveslenenler hem alçak hem de ahlaksızdır. Henüz patlama yeni olmuşken, henüz işçilerimiz toprak altından bile çıkarılmamışken Sayıştay'ın raporlarını birden bire servis edenlerin önü-arkası iyice araştırılmalıdır'' dedi.

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