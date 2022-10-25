Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na adaylık tepkisi: Cumhurbaşkanlığı deneme tahtası değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İlkelerimizden ödün vermedik, irademizden şaşmadık, irfanımızdan sapmadık. Birileri gibi ülkü ve ülke sevdamızı bahis konusu yapmadık, pazarlık malzemesi görecek kadar alçalmadık. Biz milletimizin uğruna varlığımızı adadık. Fildişi kulelerde milliyetçilik taslamadık. Milletimizle aynı hizada durduk, millet biziz dedik. Çıkarlarının gemiyle yön değiştirenlerle işimiz olmadı. Biz bastığımız yüze asla bakmayız. Terazisi çamurdan olanların dirhemi kumdandır. Nasıl ki bir topal pire bir gecede 7 yastık dolaşırsa siyasi devşirmeler de buradan oraya savrulup duracaklardır.

"BİZİM ZİLLETE DÜŞECEK ÜLKEMİZ YOKTUR"

2023 yılında 1923 yılının ilkelerini kesintiye uğratmayacağız, eser ve emanetlerini yıktırmayacağız. Türkiye'yi zillete rehin bırakmayacağız.

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Bizim bölünecek vatanımız yoktur, inecek bayrağımız, susacak ezanımız yoktur. Bizim zillete düşecek ülkemiz yoktur.

Milletimin her güzel insanına gönülden teşekkürü bir vefa borcu kabul ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum.

Aşağı yukarı bir buçuk yıldır zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayının üzerine çekilişler yapılıyor. Aday o mu olacak? Bu mu olacak? sorusuna yanıt aranıyor. Ismarlama anketler yapılıyor, isimler parlatılıyor.

Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalına çıkarak "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir' denmesi lazım" demiş. Kılıçdaroğlu hayal kırıklığına mahkum olacak. Cumhurbaşkanlığı staj yapma yeri değildir. Cumhurbaşkanlığı Cumhurun irade külliyesidir. Cumhurbaşkanını seçen millettir, bu milletin adı da Türk milletidir. Sayın Kılıçdaroğlu boş hayallerinin peşinde koşmaktan geri durma. Türkiye'nin karşısında dikilen bir şahsa adam denir mi?

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Türkiye'den bir Irak ve Suriye çıkarmak isteyenler sömürge piyonlarıdır. Türk askerine düşmanlık düşmana askerliktir.

"TTB'NİN KAPISINA KİLİT VURULMALI"

Türk askerine düşmanlık, düşmana askerlik, teröristlere basamak olanlar su katılmamış teröristtir. Türk askerine asıl astarı olmayan suçlamalar yapanlar kansızlardır. Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen konferansında Türk düşmanı PKK'lılar çıkmıştır, TTB Başkanı da burada yer alanların haksızlığa uğradığını söylemiştir.

Türk Tabipler Birliği'nin kapısına kilit vurulması, doktorlarımızın özgürleşmeleri tarihi önemdedir. Türk düşmanı bir birliğin başında Türk yazamaz. Türk askerlerine kimyasal silah çamuru atanları TTB Başkanı ve diğerlerinin Türk vatandaşlığından çıkarılması akla en yakın yollardan birisidir.

Türk Tabipler Birliği'nin tıpla ilgisi kalmamıştır. FETÖ'nün kumpasları, PKK'nın iftiraları devam ederken FETÖ'den ihraç edilen 178 hakimin görevlerine iade kararı yenilir yutulur bir şey değildir. Bu kararı milletimize hakaret sayıyoruz. 15 Temmuz'un rövanşını almak için müsait zaman kollayanları hoş göremeyiz. Herkes aklını başına alsın."