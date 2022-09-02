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ANKARA

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Gizli kalmış FETÖ’cülük oynama

MHP lideri Bahçeli, KHK’lılara af sözü veren Kılıçdaroğlu’nu sert şekilde eleştirdi: “Aklınca gençleri sokağa çekmeye çalışıyor. Sokak tehlikelidir, sokağa itilenler sokak tarafından yutulur. Gizli kalmış FETÖ’cülük oynamasın, o sevdadan vazgeçsin. KHK’nın geri dönüşü mümkün değildir. 251 vatandaşımızın katillerini affa kimse cesaret edemez.” Bahçeli, sosyal medyanın denetlenmesinin de hayat-memat meselesi olduğunu belirterek, “Sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeliden Kılıçdaroğluna: Gizli kalmış FETÖ’cülük oynama
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Bahçeli, bugüne kadar etaplar halinde yapılan saha çalışmaları ve siyasi faaliyetlerin gözden geçirildiğini, aynı şekilde karşılarına çıkan risk ve fırsatların da analiz edildiğini vurguladı.

ADAYIMIZ ERDOĞAN

  • "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" temalı ve "Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantılarının milletin takdir, taltif ve teveccühüne mazhar olduğunu dile getiren Bahçeli, şunları söyledi: "MHP, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümüne hem fikren hem zihnen hem siyaseten hem de moralman hazır bir kıvama çoktan gelmiştir. Partimiz bütün imkan ve inancıyla 2023'e kilitlenmiştir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Sayın Erdoğan’ın yeniden seçilmesi için insanüstü bir gayret sarfedilecektir. Hiç kimse yürüyüşümüzü engelleyemeyecektir."

FETÖ YÖNETİMİ İLE SİYASET

Yargısız infazların demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığının meydanda olduğunu belirten Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü: "FETÖ yöntemleriyle sonuç almaya, siyaseti dizayn etmeye, 2023 seçimlerini lekelemeye azmetmek, uyarıyorum ki, hiç kimsenin muvaffak olamayacağı karanlık bir teşebbüstür. 'Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız.' diyerek aklınca ön alan, cambaza baktırarak provokatörlüğün ana karargahını kuran CHP Genel Başkanı da siyasi edep ve terbiye sınırlarına mutlaka dönmelidir."

SEÇİME 9 AY 18 GÜN VAR

  • Devlet Bahçeli, toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıların göreve iade edileceğine ilişkin vaadini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine ise, "Gizli kalmış FETÖ'cülük oynamasın, o sevdadan vazgeçsin. KHK'lıların dönüşü mümkün değildir" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, bunun 15 Temmuz'a ihanet olduğunu belirterek, kimsenin darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşların katillerini affa cesaret edemeyeceğini bildirdi. Erken seçim olup olmayacağına ilişkin soruya ise Bahçeli, "Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım" şeklinde yanıtladı.

Sosyal medya mutlaka denetim altına alınmalı

Devlet Bahçeli, sosyal medyanın mutlak surette denetim altına alınması gerektiğini belirterek, “Bu kapsamda 1 Ekim 2022 tarihinde, TBMM çalışmalarına başlar başlamaz hazırlığı büyük oranda tamamlanmış olan sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılarak gittikçe büyüyen, huzur ve güvenliğimizi artan şekilde yutan kara delik hukuki bir temele bağlanmalıdır” dedi.

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