Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'köylü seçmen' sözlerine tepki: Derhal özür dilemeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.





Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan milletvekili genel seçim sonucunda milletvekili seçilen siz değerli arkadaşlarımı ayrı ayrı kutluyor, Gazi Meclisimize hoş geldiniz diyorum. Ülkemize, milletimiz ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum.





Bugünkü toplantımızı yurt içinden ve yurt dışından takip eden tüm vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Bildiğiniz gibi 14 Mayıs'ta yapılan milletvekilliğinin kesin sonucu 30 Mayıs'ta ilan edilmiştir.





TBMM üyeleri olarak namus ve şeref üzerine ettiğimiz yemin paha biçilemez niteliktedir ve hepimiz için bağlayıcıdır. Bütün milletvekillerinin ettikleri yemine sadık kalmalarını ümit ediyorum. Milletimiz iki seçimde de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi teyit etmiştir. Parlamenter sistem hayalleri de suya düşmüştür. Siyasi kriz yılları geride kaldı.





Parlamenter sistemin arıza çıkaran, sorun üreten mahsurları hepten giderilmiş, Türkiye ayak bağlarından tamamen kurtarılmıştır. Çok açıktır ki bu başarı Türk milletinin kutlu iradesi ile tecelli etmiştir. Ülkemiz 3 Haziran 2023 tarihinden itibaren cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2. dönemine başlamıştır. Önümüzdeki dönem Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefine ulaşma dönemidir.





Türk milleti Cumhurbaşkanımız başkanlığındaki kabineye inanmış ve onay vermiştir. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerden güçlenerek çıkmıştır. Cumhur ile Cumhuriyet'in kucaklaşması, insan ve toplumun bütünleşmesi yeni yönetim sistemiyle daha da pekişmiştir.





Terör örgütleriyle yol yürüyenler, akıntıya karşı devamlı kürek çekmiş ne var ki sandığın dibini boylamaktan kurtulamamışlardır.





Partimize 50 milletvekiliyle Türk siyasetinin kilit ve strateji aktörü haline gelmiştir. Hiç şüpheniz olmasın ki yerimizde sayamayız, bu bize yeter diyemeyiz. Daha fazlasına talip olmalıyız ve bunun için de insan üstü bir çaba harcamalıyız. Başarıya inandık, milletimize itimat ettik. MHP, Türk siyasetininim yükselen markası, milli gönüllerde yer tutmuş ecdat yadigarıdır.





Tarihi bir davanın bugünkü temsilcisi olarak taşıdığımız kutsal emaneti en gelişmiş şekilde koruyup gelecek nesillere teslim etmek de hepimizin gayesi olmaktır.





Türkiye'nin istikrarlı gelişimine milletimiz omuz vermiştir.





Birlikte çok daha güçlü olduğumuzu özellikle hatırlatmayı atfediyorum.





Kurt yediği ayazı unutmayacaktır. Ne Pennsylvania'da ne Kandil'de güneş açmıştır. Birleşe birleşe kazanacağız diyenler dağıla dağıla savrulup gitmiş, seçimlerin hemen ardından taşıyıcısı bedenlerine sırt dönmüştür. Türkiye'nin yükselişini tırnaklarını yiyerek izlemeye başlamışlardır.





Anket şirketlerine tepki

Boyalı medyanın kirli manşetlerini yendik. Kiralık anket şirketlerinin kuyruklu yalanlarını ezip çiğnedik. Tuzak kurdular bozduk. 'Çöktü' dediler dimdik durduk. Oyumuzu yüzde 3 gösterdiler hiç oralı olmadık. Biz alayını birden gördük yaklaşan hesap gününü bekliyoruz. Varsın biraz daha kendilerini kandırsınlar. İnanıyorum ki Türk milletinin kudretini eninde sonunda göreceklerdir.





Biz ne demişsek arkasındayız. Her sözümüzün de yanındayız. Milletimiz bizden hizmet beklemektedir. Bundan sonra kenetlenmeyi ve kucaklaşmayı her aşamada sağlamalıyız. Türkiye ekonomisiyle, siyasetiyle, milli birlik ve kardeşlik ruhuyla, sarsılmaz iradesiyle önümüzdeki yüzyılı lehine çevirebilecektir.





Bir televizyon kanalında ' Kazanamadık, ama ağır yenilgi almadık' sözleri hala şoku atlamadığının göstergesidir. Köylülüklerimizi aşağılamak çok rezil bir saldırıdır ve failin derhal özür dilemesi lazım. Onların gönüllerine girmeden yapılacak hiçbir mücadeleden sonuç alınamaz.





"Kılıçdaroğlu derhal özür dilemelidir"

(Seçim sonrası Kılıçdaroğlu'nun, TRT ve köylere yönelik eleştirilerine yanıt): "Üzüntümüz, CHP Genel Başkanı'nın, hala milletimizin mesajını algılayamamış olmasıdır. Köylülerimizi aşağılamak çok ağır saldırıdır. Derhal özür dilemelidir.







