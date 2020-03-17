Gündem Bahçeliden koronavirüs açıklaması Korona musibetini bilimin ve duanın gücüyle yeneceğiz
POLİTİKA

Bahçeli'den koronavirüs açıklaması: Korona musibetini bilimin ve duanın gücüyle yeneceğiz

Bahçeli'den koronavirüs açıklaması: Korona musibetini bilimin ve duanın gücüyle yeneceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli açıklama yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 105 yıl geçtiğini anımsatan Bahçeli, ancak milli hafızalarda ilk günkü gibi canlı, bir o kadar da güncel ve gündem olduğunu belirtti.

Bu kutlu zaferin, aynı zamanda Türk tarihinin dönüm noktası, milletler ve medeniyetler mücadelesinin hesaplaşma vesilesi ve yüzleşme vetiresi olduğunu bildiren Bahçeli, "Çanakkale Deniz Zaferi bölgesel ve küresel gelişmelerin seyrini değiştirmekle kalmamış, dünya siyasetinin hem serencamını hem de akış sürecini temelden etkilemiştir. Türk milleti yalnızca vatan savunmakla, yalnızca varlığını muhafazayla yetinmemiş, emperyalizme hala çınlayan ve izleri çıkmayan ağır bir şamar indirmiştir." değerlendirmesinde bulundu .

Çanakkale'nin, kınalı kuzuların destanı, arkası ve sahibi Allah olan bir milletin can ve cesaret divanı olduğunu belirten Bahçeli, şöyle devam etti:

"Çanakkale henüz bıyığı yeni terleyen 15'indeki kahramanların diyarı, sırtına 215 okkalık mermiyi alıp adeta istiklali kaldıran Seyit Ali Onbaşıların didarıdır. Derin sulara döşediği mayınlarla batmaz, yenilmez, yıkılmaz denilen düşman gemilerini denizin dibine yollayan Tophaneli Yüzbaşı Hakkı'nın adıdır Çanakkale. Gelibolu Yarımadası'nda Ertuğrul Koyu'na çıkarma yapan binlerce sömürgeci askerin 67 neferiyle nefesini kesip sahilde rezil eden Ezineli Yahya Çavuş'un anısıdır Çanakkale.

Dönmeyi düşünmeyen, teslimi düşlemeyen, sancağı düşürmeyen 57. Alay'ın fazilet ve fedakarlık anıtıdır Çanakkale. Elbette Çanakkale için ne söylense yetersiz, nasıl bir yorum yapılsa eksik kalacaktır. Çanakkale Deniz Zaferi ve hitamında ortaya çıkan kara savaşları Türk milletinin mukadderat ve mukaddesatına olan sarsılmaz düşkünlüğünün açık seçik ifadesi, bedeli çok yüksek ispatıdır."

Kaldığımız yerden başlarız
GÜNDEM
Kaldığımız yerden başlarız

Milli Mücadele'nin temelinin, Çanakkale Deniz Zaferi ile kazıldığına dikkati çeken Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin harcının bu zaferle birlikte karıldığının altını çizdi.

Bahçeli, "Hiç kuşku yok ki, Çanakkale'de kudretini iman ve iradeden alan vatan sevgisi hasis, hain ve habis ellerde ölüm saçan çelik ve baruta diz çöktürmüştür. Milli birlik ve beraberlik Çanakkale'de devleşmiş, bunun neticesinde müstevli emeller, mütehakkim hedefler, müfsit ve müşrik sömürgeciler devrilip atılmıştır." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Deniz Zaferi yüksek bir ruhun, yüce bir ufkun pırıltılı mükafatı olduğunu belirten Bahçeli, mesajını şöyle sürdürdü:

  • "Bugün bu ruha, bu ufka her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır. Türk milleti ve bütün insanlık tehdit saçan küresel bir salgınla karşı karşıyadır. Zor günlerin içinden geçtiğimiz aşikardır. Nitekim Türkiye teyakkuza geçmiş, alarm zillerini çalmış, peş peşe isabetli tedbirleri alarak, zamanlama zafiyetine düşmemiştir. Korona musibetini aklın, bilimin ve duanın gücüyle yeneceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır.

Geçmişte daha müşkül anlarda bile yeise ve yılgınlığa kapılmayan Türk milletinin, bu virüs kuşatmasını da yaracağına inanıyorum. Bu süreçte, karamsarlık aşılayanlara, kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklık mühim bir sorumluluktur. Mikrobun kırılması için Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye ve tembihlerine aynen riayet etmek insan ve toplum sağlığı açısından mecburiyettir."

"Telaşa gerek yoktur, korkuya lüzum yoktur"

"Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde birbirimize kenetlenerek, kurallara harfiyen uyarak, dayanışma ve yardımlaşma vakarını harekete geçirerek melanet virüse karşı aşılmaz bir cephe oluşturmamız başlıca dileğimdir. Telaşa gerek yoktur, korkuya lüzum yoktur. Nitekim Allah bes baki hevestir." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hükümet görevinin başındadır, gerekli bütün önlemleri sırasıyla almaktadır. 105 yıl önce düşmanı def ettik, bugün de virüsü inşallah bertaraf edeceğiz. Olağanüstü nitelik taşıyan bugünlerde Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bütün tasarruf ve adımlarını destekliyor, aziz vatandaşlarımıza sükunet ve sabır temenni ediyorum.

Hayrın da şerrin de Allah'tan geldiğine inanan bir milletin virüse boyun eğmesi, paniğe kapılması akla ve tarihi gerçeklere tamamıyla aykırıdır. Bilinmelidir ki, karşımızdaki zorluğu ele ele verip güç birliği yaparak, kucaklaşma ve kaynaşma haysiyetiyle Allah'ın izniyle atlatacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimize, Çanakkale'de zalimlere direnen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, şanlı hatıralarını şükran ve saygıyla anıyorum.

Ayrıca koronavirüs tedavisi gören kardeşlerime acil şifalar temennisiyle birlikte, milletime, Türk-İslam alemine ve bütün insanlığa sağlık, huzur, selamet niyaz ediyorum."

Milli Savunma Bakanı Akar: Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Akar: Birlik ve karargahlara ziyaretçi alınmayacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Mart ayı başından beri umreye giden vekilimiz olmadı
GÜNDEM
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Mart ayı başından beri umreye giden vekilimiz olmadı
Afrika değil İtalya

Afrika değil İtalya

​Hastanelerde boş yatak yok, hastalar koridorlarda yatıyor...
Karargahlara ziyaretçi alınmayacak

Karargahlara ziyaretçi alınmayacak

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni önlemler ele alındı.
EURO 2020 ertelendi

EURO 2020 ertelendi

UEFA, dev organizasyonları askıya aldı.
Faizleri<br>1 puan indirdi

Faizleri
1 puan indirdi

​Merkez Bankası'ndan erken faiz kararı.
Koronada<br>korkutan tablo

Koronada
korkutan tablo

​6 ay sürmesi halinde ortaya çıkacak kayıp hesaplandı.
Halkın yüzde<br>73'ü 'başarılı' dedi

Halkın yüzde
73'ü 'başarılı' dedi

​Areda'dan koronavirüs ile ilgili dikkat çeken araştırma.
Şirketler eve taşındı

Şirketler eve taşındı

​Dünyanın dört bir yanından evden çalışan manzaraları.
Gazda<br>büyük indirim<br>

Gazda
büyük indirim

​Düşen petrol fiyatları Türkiye'ye yarayacak.
İstanbul'da hazırlıklar tamam

İstanbul'da hazırlıklar tamam

​Karantina yurtlarında güvenlik güçleri nöbet tutuyor.
Fırın ve marketlerde açık tehlike

Fırın ve marketlerde açık tehlike

​En az 20 kişi elliyor salgına davetiye çıkartıyor.
2020 dertlerle geldi

2020 dertlerle geldi

​İşte yeni yılın ilk 75 gününde karşılaştığımız 10 büyük sınav...
Korona<br> gündemine ara

Korona
gündemine ara

​Kahramanlar bitme noktasına gelen PKK'ya darbe vuruyor.
Tokalaşmak yasak!

Tokalaşmak yasak!

​İş dünyasında dikkat çeken koronavirüs önlemleri.
14 gün kuralına taahhütname

14 gün kuralına taahhütname

​Karantinaya uymayana 1 yıla kadar hapis cezası var.
Süre uzayabilir

Süre uzayabilir

​Bilim Kurulu üyesi Kara'dan okullarla ilgili önemli açıklama.
3. büyük<br>indirim geliyor

3. büyük
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
Şişeyi getirene kolonya bedava

Şişeyi getirene kolonya bedava

​"Krizi fırsata çevirenlere inat hayır kampanyası başlattık."

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.