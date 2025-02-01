Bahçeli'den teğmenlerin ordudan ihracına destek: Ceza doğru ve isabetlidir

Açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hiyerarşik zincirini kıran, teamüllerini bozan, iç disiplin ve denge yapısını sakatlayarak buhrana sürükleyen hiçbir fiil, fesat, fitne, olay, oluşum, durum, beyan ve gruplaşmaya müsaade edilmemesi gerektiğini ve bugüne kadar da edilmediğini ifade eden Bahçeli, "

TSK Disiplin Kanunu’nun amir hükümlerinin tatbikiyle ayırma cezasının muhataplarına uygulanması doğru ve isabetli bir karardır.