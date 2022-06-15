Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li milletvekiline sert tepki: Meclis’te yeri olamaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Polise yumruk atan HDP milletvekiline sert tepki gösteren Bahçeli, “Vekilliğini kaldırın” çağrısı yaptı. Bahçeli özetle şunları söyledi:
Kadıköy’de aralarında HDP’li bölücü milletvekillerinin de bulunduğu bir güruhun sokaklarımızı kirletmesi tek kelimeyle alçaklıktır. Üstelik bir kadın milletvekili, polisimize adice yumruk sallamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde askere, polise saldıran hiç kimse bu milletin mensubu olamaz. Bu milletin mensubu olmayanların TBMM’de görev yapması da züldür.
VURGUN YEMİŞ GİBİ SEYRETTİLER
- Hem Ankara, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi sel taşkınlarını, doğan mağduriyetleri vurgun yemişçesine seyretmiştir. Beceriksiz belediye yönetimleri bir kez daha sınıfta kalmışlardır. Belediye yönetimi gizli siyasi hedefler peşinde koşma yeri değildir.
DEVRİYE TURLARI NEYİN MESAJI?
Kanlı tablonun ardında terörizmin imalatçı ülkeleri; üniformasız barbarlar vardır. Teröristler kukladır. ABD askerleriyle PKK/YPG’li teröristlerin birlikte devriye turları atması neyin mesajı, kimin tertibidir? ABD pozisyonunu netleştirmek mecburiyetindedir. Dostsa bilelim, misliyle mukabele edelim.
FİTNENİN ÇIBANBAŞLARI
- Kılıçdaroğlu’nun mezhebi, etnik kökeni, doğduğu yer bizim siyasi eleştirimizin tamamıyla dışındadır. Zillet ittifakının mezhep kışkırtmasına teşebbüs etmesinin aklını veren kimdir? Bu Yezid siparişini hazırlayan kimlerdir? Peş peşe gelen özür mesajlarının hiçbir inandırıcılığı yoktur.