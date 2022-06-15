Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li milletvekiline sert tepki: Meclis’te yeri olamaz

Adalet Bakanı Bozdağ'dan polise yumruk atan DBP'li vekile sert tepki: Bu ancak teröristlerin yapacağı bir eylemdir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, DBP vekili Salihe Aydeniz'in polis memurlarına yumruk attığı görüntülere ilişkin, 'Dünkü olayda 70 kişi ile ilgili soruşturma başlatıldı. Vekillerle ilgili gerekli işlem yapılacak ve fezleke geldiğinde milletvekili demeye dilim varmıyor ama o kişi hakkında gerekli işlem yapılacaktır. Kimsenin devletin polisine el kaldırmak haddi değildir. Bunlar terör örgütünden aldığı güçten bu işleri yapıyorlar. Yaptıklarının hesabını yargıya vereceklerdir. Yaptıkları kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Bu ancak teröristlerin yapacağı bir eylemdir. Hainliğin, alçaklığın ve kendini bilmezliğin farklı bir ifadesidir.' açıklamasında bulundu.