Gündem Bahçeliden polise yumruk atan DBPli milletvekiline sert tepki Mecliste yeri olamaz
ANKARA

Bahçeli'den polise yumruk atan DBP'li milletvekiline sert tepki: Meclis’te yeri olamaz

MHP lideri Devlet Bahçeli, polise yumruk atan DBP'li milletvekiline sert tepki göstererek, Meclis’te yeri olamayacağını söyledi. Bahçeli, “Bu kutlu çatı altında kanun kaçaklarına, vatan hainlerine göz yumulamaz. Bunların dokunulmazlığı süratle kaldırılmalıdır” dedi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Bahçeliden polise yumruk atan DBPli milletvekiline sert tepki: Meclis’te yeri olamaz
Gündem

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Polise yumruk atan HDP milletvekiline sert tepki gösteren Bahçeli, “Vekilliğini kaldırın” çağrısı yaptı. Bahçeli özetle şunları söyledi:

Kadıköy’de aralarında HDP’li bölücü milletvekillerinin de bulunduğu bir güruhun sokaklarımızı kirletmesi tek kelimeyle alçaklıktır. Üstelik bir kadın milletvekili, polisimize adice yumruk sallamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nde askere, polise saldıran hiç kimse bu milletin mensubu olamaz. Bu milletin mensubu olmayanların TBMM’de görev yapması da züldür.

VURGUN YEMİŞ GİBİ SEYRETTİLER

  • Hem Ankara, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi sel taşkınlarını, doğan mağduriyetleri vurgun yemişçesine seyretmiştir. Beceriksiz belediye yönetimleri bir kez daha sınıfta kalmışlardır. Belediye yönetimi gizli siyasi hedefler peşinde koşma yeri değildir.

Şehit aileleri, polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'i protesto etti
OYNAT 00:35
Şehit aileleri, polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'i protesto etti
İstanbul'da polise yumruklu saldırıda bulunan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'i protesto eden şehit aileleri, HDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk bıraktı. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yılmaz ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz ile beraberindeki şehit aileleri, HDP Genel Merkez binası önünde basın açıklaması yaptı.

DEVRİYE TURLARI NEYİN MESAJI?

Kanlı tablonun ardında terörizmin imalatçı ülkeleri; üniformasız barbarlar vardır. Teröristler kukladır. ABD askerleriyle PKK/YPG’li teröristlerin birlikte devriye turları atması neyin mesajı, kimin tertibidir? ABD pozisyonunu netleştirmek mecburiyetindedir. Dostsa bilelim, misliyle mukabele edelim.

FİTNENİN ÇIBANBAŞLARI

  • Kılıçdaroğlu’nun mezhebi, etnik kökeni, doğduğu yer bizim siyasi eleştirimizin tamamıyla dışındadır. Zillet ittifakının mezhep kışkırtmasına teşebbüs etmesinin aklını veren kimdir? Bu Yezid siparişini hazırlayan kimlerdir? Peş peşe gelen özür mesajlarının hiçbir inandırıcılığı yoktur.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan polise yumruk atan DBP'li vekile sert tepki: Bu ancak teröristlerin yapacağı bir eylemdir
OYNAT 02:49
Adalet Bakanı Bozdağ'dan polise yumruk atan DBP'li vekile sert tepki: Bu ancak teröristlerin yapacağı bir eylemdir
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, DBP vekili Salihe Aydeniz'in polis memurlarına yumruk attığı görüntülere ilişkin, 'Dünkü olayda 70 kişi ile ilgili soruşturma başlatıldı. Vekillerle ilgili gerekli işlem yapılacak ve fezleke geldiğinde milletvekili demeye dilim varmıyor ama o kişi hakkında gerekli işlem yapılacaktır. Kimsenin devletin polisine el kaldırmak haddi değildir. Bunlar terör örgütünden aldığı güçten bu işleri yapıyorlar. Yaptıklarının hesabını yargıya vereceklerdir. Yaptıkları kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Bu ancak teröristlerin yapacağı bir eylemdir. Hainliğin, alçaklığın ve kendini bilmezliğin farklı bir ifadesidir.' açıklamasında bulundu.


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