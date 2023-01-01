Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Mayıs ayında bu işi bitirelim

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, FOX TV'de gazeteci İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken açıklama yaptı. Karagöz'ün, "Altılı masanın adayını şubat ayında öğreneceğiz sanırım, peki aday kim?" sorusuna Şener, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı ile alakalı yoğun bir sinyal veriyor. Henüz resmi olarak açıklanmadığı için böyle söylüyorum, en önemli aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" cevabını verdi. CHP'li Şener, partisinin belediye başkanlarının adaylık için yaptığı çalışmalara ilişkin, "Bir partinin genel başkanı adaylık noktasında güçlü sinyaller veriyorsa nezaket göstermek lazım. Partinin belediye başkanlarının rol çalarak ivmeyi değiştirmeye çalışmaları etik değil ve partisine güvenmemesi anlamına gelir" dedi.