Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Mayıs ayında bu işi bitirelim

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Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
"Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmaların bir an evvel son bulması, hayatın olağan akışına uyan bir tarihin mutabakatla seçilmesi lazımdır. Bu erken seçim değil, seçim tarihi güncelleme olarak okunmalıdır.
Baharda gerçekleşmesi beklenen seçime tam olarak hazırız. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım. Mevsim şartlarına uygun tarih mutabakatla belirlenmelidir. Sandık er meydanıdır. Milli iradenin tecelli beyanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek bir durumları yoksa buyursunlar. Konuşarak, tartışarak, anlaşarak, Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim. Sözü milletimize verelim.
Artık CHP'nin başını çektiği zillet ittifakı son kozlarını oynamaktadır. Her bir parti koltuk ve makam derdindedir. Türkiye'nin hedeflerini kırmak için son kozlarını oynamaktadır. Zillet İttifakı Türkiye'ye adeta silah doğrultmuştur.
Kılıçdaroğlu'nun masanın küçük ortaklarına verdiği her konuda eşitiz vaadinin sonra adaylığının önü büyük ölçüde açıldı.
Zillet ittifakı A’dan Z’ye krizdir, karamsarlık siyasetidir.
Yeni nesil Fırtına obüslerinden rahatsız olan bir siyasetçi bu milletin evladı olamaz. Bugün savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 2 bini geçmiştir. İHA ve SİHA'lardan kim gocunuyorsa onlar iradelerini emperyalistlere devretmiştir. Kılıçdaroğlu'nun TSK'nın şerefli komutanlarına saldırması, bir siyaset tercihinden öte mankurt ve mandacı bir siyasetçinin ağzından saçılan kötülük ve nefrettir.