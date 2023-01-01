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Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Mayıs ayında bu işi bitirelim
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Baharda gerçekleşmesi beklenen seçime tam olarak hazırız. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım. Millet iradesinden kaçmanın kimseye faydası yoktur. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İHA/SİHA tehdidine tepki gösteren Bahçeli, "Yeni nesil fırtına obüslerinden rahatsız olan bir siyasetçi bu milletin evladı olamaz. Bugün savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı iki bini geçmiştir. İHA ve SİHA'lardan kim gocunuyorsa onlar iradelerini emperyalistlere devretmiştir" ifadelerini kullandı.
10:34 . 17/01/2023 Salı
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Devlet Bahçeli

Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmaların bir an evvel son bulması, hayatın olağan akışına uyan bir tarihin mutabakatla seçilmesi lazımdır. Bu erken seçim değil, seçim tarihi güncelleme olarak okunmalıdır.

"MAYIS AYINDA BU İŞİ BİTİRELİM"

Baharda gerçekleşmesi beklenen seçime tam olarak hazırız. Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım. Mevsim şartlarına uygun tarih mutabakatla belirlenmelidir. Sandık er meydanıdır. Milli iradenin tecelli beyanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek bir durumları yoksa buyursunlar. Konuşarak, tartışarak, anlaşarak, Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim. Sözü milletimize verelim.

6'LI MASAYA SERT TEPKİ

Artık CHP'nin başını çektiği zillet ittifakı son kozlarını oynamaktadır. Her bir parti koltuk ve makam derdindedir. Türkiye'nin hedeflerini kırmak için son kozlarını oynamaktadır. Zillet İttifakı Türkiye'ye adeta silah doğrultmuştur.

Kılıçdaroğlu'nun masanın küçük ortaklarına verdiği her konuda eşitiz vaadinin sonra adaylığının önü büyük ölçüde açıldı.

Zillet ittifakı A’dan Z’ye krizdir, karamsarlık siyasetidir.

BABACAN'A İHA SİHA TEPKİSİ: BU MİLLETİN EVLADI OLAMAZ

Yeni nesil Fırtına obüslerinden rahatsız olan bir siyasetçi bu milletin evladı olamaz. Bugün savunma sanayii sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı 2 bini geçmiştir. İHA ve SİHA'lardan kim gocunuyorsa onlar iradelerini emperyalistlere devretmiştir. Kılıçdaroğlu'nun TSK'nın şerefli komutanlarına saldırması, bir siyaset tercihinden öte mankurt ve mandacı bir siyasetçinin ağzından saçılan kötülük ve nefrettir.


CHP'li Şener'den İmamoğlu'na: Adaylıkta rol çalmak etik değil
CHP'li Şener'den İmamoğlu'na: Adaylıkta rol çalmak etik değil

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, FOX TV'de gazeteci İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında altılı masanın cumhurbaşkanı adayına ilişkin dikkat çeken açıklama yaptı. Karagöz'ün, "Altılı masanın adayını şubat ayında öğreneceğiz sanırım, peki aday kim?" sorusuna Şener, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu adaylığı ile alakalı yoğun bir sinyal veriyor. Henüz resmi olarak açıklanmadığı için böyle söylüyorum, en önemli aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur" cevabını verdi. CHP'li Şener, partisinin belediye başkanlarının adaylık için yaptığı çalışmalara ilişkin, "Bir partinin genel başkanı adaylık noktasında güçlü sinyaller veriyorsa nezaket göstermek lazım. Partinin belediye başkanlarının rol çalarak ivmeyi değiştirmeye çalışmaları etik değil ve partisine güvenmemesi anlamına gelir" dedi.


#MHP
#TBMM
#Bahçeli
1 saat önce
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Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Mayıs ayında bu işi bitirelim
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