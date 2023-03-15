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Bahçeli'den 'sel felaketi' paylaşımı: Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Adana'da meydana gelen sellerle ilgili yaptığı paylaşımda, "Bir felaketin izini silme mücadelesi azimle sürüyorken, bir başka felaketin ortaya çıkması milletimizi derinden üzmüştür. Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir. Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır" dedi.

13:48 . 15/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin hasarını güç birliği halinde kaldırırken, Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan aşırı yağışlar taşkın sellere neden olmuş, nihayetinde yeni bir felaket deprem bölgesini canevinden vurmuştur. Söz konusu felaketin tahribatı büyüktür.
Meydana gelen sellerden 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşımızın kaybolduğu, çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmaktadır. Bir felaketin izini silme mücadelesi azimle sürüyorken, bir başka felaketin ortaya çıkması milletimizi derinden üzmüştür.

'Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır'

Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir. “Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat” sacayağında; deprem ve diğer mahut sorunlarla başa çıkabilecek akıl, irade, inanç ve mücadele şevki çok şükür Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle tesis edilmiştir.
Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır.
Kahramanmaraş merkezli depremler ile Adıyaman ve Şanlıurfa’da oluşan sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Rabbim nice musibetten milletimizi ve ülkemizi esirgesin diyorum."



Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesinin HDP kararı ile ilgili konuştu: Türk milletinin mahkemesi değildir
Devlet Bahçeli Anayasa Mahkemesinin HDP kararı ile ilgili konuştu: Türk milletinin mahkemesi değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldıran Anayasa Mahkemesine (AYM) sert çıktı. "Bu yürek burkan hukuk skandalı olarak anılacak bir karardır. Bu karara oy veren mahkeme üyeleri ihanetin sözünü dinlemiş ve buna kulak vermişlerdir." diyen Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi, HDP’nin seçimlere girmesini kolaylaştırmış açıktan tarafını belli etmiş güvenilirliğine de bir kez daha kendi eliyle darbe vurmuştur." ifadelerini kullandı. MHP lideri Bahçeli, "Şayet HDP zillet ittifakında yer almayıp kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyorsa tavsiyem odur ki Anayasa Mahkemesi Başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı AYM başkanı olursa biz bunu son derece doğal ve tutarlı bir tercih olarak kabul ederiz" ifadelerini kullandı.

#Devlet Bahçeli
#MHP
#felaket
#deprem
#sel
#cumhur ittifakı
25 dakika önce
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Bahçeli'den 'sel felaketi' paylaşımı: Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir
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