Bahçeli'den 'sel felaketi' paylaşımı: Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararını kaldıran Anayasa Mahkemesine (AYM) sert çıktı. "Bu yürek burkan hukuk skandalı olarak anılacak bir karardır. Bu karara oy veren mahkeme üyeleri ihanetin sözünü dinlemiş ve buna kulak vermişlerdir." diyen Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi, HDP’nin seçimlere girmesini kolaylaştırmış açıktan tarafını belli etmiş güvenilirliğine de bir kez daha kendi eliyle darbe vurmuştur." ifadelerini kullandı. MHP lideri Bahçeli, "Şayet HDP zillet ittifakında yer almayıp kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı planlıyorsa tavsiyem odur ki Anayasa Mahkemesi Başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı AYM başkanı olursa biz bunu son derece doğal ve tutarlı bir tercih olarak kabul ederiz" ifadelerini kullandı.