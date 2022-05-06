Bahçeli'den Soylu'ya destek: İçişleri Bakanlığı önündeki yığınak pis bir kumpastır MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. Bahçeli "Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11.00 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır." ifadelerini kullandı.

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