Gündem Bahçeliden Soyluya destek İçişleri Bakanlığı önündeki yığınak pis bir kumpastır
ANKARA

Bahçeli'den Soylu'ya destek: İçişleri Bakanlığı önündeki yığınak pis bir kumpastır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. Bahçeli "Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11.00 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bahçeliden Soyluya destek: İçişleri Bakanlığı önündeki yığınak pis bir kumpastır
Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek verdi. Bahçeli "Sayın İçişleri Bakanımızın ve İçişleri Bakanlığımızın hedef alınması, saat 11.00 randevusuyla bakanlık çevresine yığınak yapılması vaka-ı adiyeden bir olay şeklinde görülemeyecektir. Bu pis bir kumpas, bayağı bir tezgah, küstah bir tertip ve beyhude bir çırpınıştır." ifadelerini kullandı.

"ATEŞLE OYNAYAN PROVOKATÖRLER"

"İçişleri Bakanımızın ismi Süleyman Soylu’dur. Bakanlık önünde pespaye görüntüler eşliğinde magandalık yapanlar, anarşist yöntemlere müracaat edenler ateşle oynayan provokatörlerdir."

Terör örgütü PKK'lı zanlı Gürcistan'a kaçarken yakalandı
GÜNDEM
Terör örgütü PKK'lı zanlı Gürcistan'a kaçarken yakalandı


Şehri ikiye böldü

Şehri ikiye böldü

​Restore edilen camide bir garip manzara.
İnsanlığın bittiği an

İnsanlığın bittiği an

​Türkiye paylaştı: Mehmetçik son anda yetişti.
Atilla Taştan Murat Onguna: İBBnin şımarık çocuğu size desteklerimiz haram olsun

"​İçişleri Bakanlığı'nın hedef alınması küstah bir tertip beyhude bir çırpınıştır"

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.