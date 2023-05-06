Bahçeli'den The Economist'e sert tepki: Türkiye'ye yön veremez sömürgeleri yapamazlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir’de "Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitingde seçime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.





Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Dünyaya istikamet verecek kudrette bir Türkiye'nin inşası, ancak ve ancak Türk İslam kültüründen feyzini alan, fedakarlık numunesi bir ahlaki kucaklaşmayla mümkün olacaktır. Bu ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır. Milli ve ahlaki kucaklaşmanın devlet ve millet hayatında kök salmasına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi refakat edecektir.





Türkiye'nin önünü hiçbir ittifak kesemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye olacaktır. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın eşiği, geçilmesi gereken en önemli kavşaktır. Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Bir oyunuzu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bir oyunuzu da MHP'ye verecek misiniz?





Küresel medya Kılıçdaroğlu ile nifak saçmaktadır. İngiliz The Economist dergisi "Erdoğan gitmeli" diyormuş. 14 Mayıs'ta kimin gideceğini gösterecek olan Türk milletidir. Alayı gelsin hepsi gelsin, karşımıza dikilsin geri adım atarsak onlar gibi namertiz"







