|
Gündem

Bahçeli'den The Economist'e sert tepki: Türkiye'ye yön veremez sömürgeleri yapamazlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir’de "Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitingde konuştu. Bahçeli, The Economist dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal kapağına, "Türkiye'ye yön veremez sömürgeleri yapamazlar" diyerek tepki gösterdi.

14:16 . 6/05/2023 Cumartesi
Diğer
MHP Genel Başkanı Bahçeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Balıkesir’de "Aziz Milletim Sıra Sende” temalı mitingde seçime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Dünyaya istikamet verecek kudrette bir Türkiye'nin inşası, ancak ve ancak Türk İslam kültüründen feyzini alan, fedakarlık numunesi bir ahlaki kucaklaşmayla mümkün olacaktır. Bu ahlaki kucaklaşmanın adı Cumhur İttifakı'dır. Milli ve ahlaki kucaklaşmanın devlet ve millet hayatında kök salmasına da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi refakat edecektir.


Türkiye'nin önünü hiçbir ittifak kesemeyecektir. Geleceğin gücü Türkiye olacaktır. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın eşiği, geçilmesi gereken en önemli kavşaktır. Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Bir oyunuzu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bir oyunuzu da MHP'ye verecek misiniz?


Küresel medya Kılıçdaroğlu ile nifak saçmaktadır. İngiliz The Economist dergisi "Erdoğan gitmeli" diyormuş. 14 Mayıs'ta kimin gideceğini gösterecek olan Türk milletidir. Alayı gelsin hepsi gelsin, karşımıza dikilsin geri adım atarsak onlar gibi namertiz"



Ayrıntılar geliyor...

#MHP
#seçim
#14 Mayıs
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.