Gündem Bahçeliden yeni parti açıklaması
POLİTİKA

Son dakika: Devlet Bahçeli'den yeni parti açıklaması - Bahçeli twitter açıklama

Bahçeli'den yeni parti açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Türkiye’miz tarihi bir sürecin tam ortasında, makûs talihini kökten değiştirecek, sürekli ihsas ve işaret edilen malum tehditleri temelinden bertaraf edecek bir dönemin içindedir. Ya bu devran dev bir doğruluşla geleceğe uzanacak ya da heba olarak ufalanıp gidecektir." ifadesini kullandı. Yeni parti iddialarına da değinen Bahçeli, "Bilinmelidir ki, Türkiye’nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

Türkiye'nin diriliş, toparlanış ve yükseliş kulvarına girdiğini aktaran Bahçeli, şu paylaşımları yaptı:

Türk milleti meşru ve muazzam iradesiyle yönetim sistemini değiştirmiştir. Bu müessir değişiklik ülkemizin övüncü olmuş, önünü açmış, prangalarını sökmüş, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmiştir. Çok şükür Türkiye diriliş, toparlanış ve yükseliş kulvarına girmiştir.

Dip akıntı oluşturulmaya çalışılıyor

31 Mart sonrasına dönük muhtemel senaryolar tedavüldedir. Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bilinmelidir ki, Türkiye’nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır.

İşi gücü tezvirat ve polemik olan bazı mahfiller durmaksızın bir soruyu canlı tutuyorlar! Cevabı aranan soru ise şudur: Cumhur İttifakı beklediği başarıya ulaşamazsa MHP Lideri ne yapar, ne söyler? Hatta yerli ve yabancı yatırımcılar bile ne diyeceğimi merak ediyorlarmış.

Samanlıkta iğne aramasınlar

Bir defa 31 Mart 2019’da zafer Cumhur İttifakı’nın olacaktır. Bu görüşüm bir kanaatten öte bir inancın, somut emare ve iddiaların mahsulüdür. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın, çalı dibi yoklamasın, boşa sallayıp dolu tutacağını sanmasın.

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MHP Lideri Devlet Bahçeli.

Açık açık şimdiden diyorum ki, 31 Mart 2019’da sonuç ne olursa olsun harcı Yenikapı’da karılan, hedefleri 16 Nisan Halkoylamasıyla kategorik bir hal alan, milletimizin ruh kökünden doğan Cumhur İttifakı mutlaka yaşayacak, yeni hükümet sistemine sonuna kadar sahip çıkacaktır.

Yeni bir partiye ihtiyaç yok

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2023 hedeflerini yüksek bir inanmışlık ve adanmışlıkla kucaklayacak, ardında da Türkiye’yi gelecek nesillerin emanetine güvenle teslim edecektir.

31 Mart’ta beklenen olmasa da hedeften sapma yoktur, vazgeçmek yoktur, dönmek yoktur, milli yeminleri çiğnemek asla olmayacaktır.

Devlet Bahçeli.

Cumhur İttifakı gölgelenmez, gevşemez, gövdeyle kök ayrılamaz. Diyorum ki, Beka İçin Milli Karar Cumhur İçin İstikrar. Gelecek aydınlıktır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı milli geleceğin teminatı ve parlak bir tescilidir.

Cumhur İttifakı var olacak, Türkiye demokrasiyle, hukukuyla, milli birliğiyle ve bin yıllık kardeşliğiyle gıpta edilecek bir huzur, bereket ve güvenlik ortamına gururla ve kararlıca tutunacaktır.
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