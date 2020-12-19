Bahçeli'den yeni yıl mesajı: 2021 yılı yeni ve huzur dolu bir dönemin miladı olacaktır

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 hastalığıyla mücadelenin tavsamadan, tavize uğramadan, tehire meydan bırakmadan kararlılıkla devam ettiğine dikkat çekti. Bahçeli, "İnancım odur ki, bu musibeti, bu hastalığı başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık yenecek, virüsün enkazı kaldırılacak, yaralar gecikmeksizin sarılacaktır. Bilimin imkânlarıyla, tıbbın çareleriyle, sabrın asaletiyle, duanın gücüyle bu zorlu günler aşılacaktır. Felaketin çapı büyük olsa da, göğüsleyecek dirayetimiz vardır. Salgının ağırlığı fazla olsa da, kaldıracak irademiz vardır. Başarmanın dışında bir seçeneğimiz de yoktur" dedi.

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PATLAMADA HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET



Bahçeli, hastalıkla mücadelenin çetin ve meşakkatli olduğunu ifade ederek, "Süreç içinde arzu edilmeyen gelişmeler vuku bulmaktadır. Bu kapsamda Gaziantep'te özel bir hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü kaynaklı meydana gelen bir patlama çok üzücü sonuçlara neden olmuştur. Maalesef bu patlamada ve bunun tesiriyle çıkan yangında tedavi altındaki 9 kardeşimiz hayatını kaybetmiştir. Bu vesileyle elim hadisede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan kardeşlerimize de şifalar diliyorum. Ayrıca Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görenlere sağlık, sıhhat ve afiyet temennilerimle birlikte geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vefat edenlere rahmet niyaz ediyorum. Maske, mesafe ve temizlik şartlarına uyarak virüse alan bırakmayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:30 Bahçeli: ABD'ye demokrasimize müdahale edin çağrısı yapan CHP'nin neresi doğrudur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öğretmenlerle ilgili yaptığı açıklamayı eleştiren Bahçeli, ''CHP'ye oy veren kardeşlerimiz hayal kırıklığı içindedir. Onlara karşı yapılan haksızlıklar, saygısızlıklar diz boyudur. ABD'ye demokrasimize müdahale edin çağrısı yapan CHP'nin neresi doğrudur'' sözleriyle tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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'2021 HUZURUN MİLADI OLACAKTIR'



Bahçeli, "Türkiye bir yandan vandal emellerle diğer yandan da virüsün habis etkisiyle başa çıkacak, bu muvaffakiyetle 2021 yılı yeni ve huzur dolu bir dönemin miladı olacaktır. Teslim olmak yoktur, yılmak yoktur, karamsarlık yoktur, korku hiç yoktur. Başaracağız, selin önünü alacağız. Sağlık Bakanımıza, Bilim Kurulu’muza, doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza ve diğer tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, desteğimizin sonuna kadar süreceğini ifade ediyorum" dedi