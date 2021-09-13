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İSTANBUL

Bahçelievler Teksas'a döndü: Aynı caddede aynı saatte 2 kişi öldürüldü

Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'nde iki ayrı noktada aynı saatte çıkan silahlı kavgalarda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Bahçelievler Teksasa döndü: Mahmutbey Caddesinde aynı saatte 2 kişi öldürüldü
Mahmutbey Caddesi'nde iki ayrı noktada aynı saatte çıkan silahlı kavgalarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerinde dün saat 16.00 sıralarında iki ayrı noktada silahlı kavga çıktı. İddiaya göre, Önder Sokak ile Mahmutbey Caddesi'nin kesiştiği noktada Yunus T. amcası Necdet Taşkın ile karşılaştı. İkili arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Amca ve yeğen, tartışma sonrası birbirine silahla ateş etti.

AMCA KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATI KAYBETTİ

Amca Necdet Taşkın ile yeğeni Yunus T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Necdet Taşkın kaldırıldığı Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan yeğen Yunus T.'in Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor.

"BENİM BABAMI KİM VURDU"

Olay sonrası babasının vefat haberini alan kızı otomobille Mahmutbey Caddesine geldi. "Benim babamı kim vurdu?" diyerek bağıran kızı, babasının katilinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştı. Polis ekipleri ve yakınları tarafından sakinleştirilen kadın, geldiği otomobile binerek olay yerinden ayrıldı.

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HUSUMETLİSİNİ CADDE ÜZERİNDE SİLAHLA VURARAK KAÇTI

Mahmutbey Caddesi'nde aynı saatte meydana gelen bir diğer olayda iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen husumetli iki kişi, Mahmutbey Caddesi ile 4. Sokak kesişiminde karşılaştı. Aralarında çıkan sözlü tartışmanın ardından biri, belinden çıkardığı silahla husumetlisine kurşun yağdırarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis ekipleri kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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