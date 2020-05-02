Bahçelievler'de balkonda başına kurşun isabet eden kız çocuğu hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de evinin balkonunda başında isabet eden kurşunla bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Nisan Perşembe günü Bahçelievler ilçemiz Zafer Mahallesi Çayırlı Sokak'taki evinin balkonunda bulunduğu esnada, başından isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Suriye uyruklu Rama Korbalı isimli kız çocuğunun ölümüne ilişkin olayın şüpheli ya da şüphelilerinin tespitine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalarda, Esenyurt ilçemizde 3 silahla birlikte 10 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."