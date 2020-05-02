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Gündem Bahçelievlerde balkonda başına kurşun isabet eden kız çocuğu hayatını kaybetti
İSTANBUL

Bahçelievler'de balkonda başına kurşun isabet eden kız çocuğu hayatını kaybetti

Bahçelievler'de evinin balkonundan bakan Suriyeli bir kız çocuğunun başına kurşun isabet etti.

Kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Kız çocuğunun ölümüyle ilgili 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Kız çocuğunun ölümüyle ilgili 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de evinin balkonunda başında isabet eden kurşunla bir kız çocuğunun hayatını kaybetmesine ilişkin 10 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Nisan Perşembe günü Bahçelievler ilçemiz Zafer Mahallesi Çayırlı Sokak'taki evinin balkonunda bulunduğu esnada, başından isabet eden kurşunla hayatını kaybeden Suriye uyruklu Rama Korbalı isimli kız çocuğunun ölümüne ilişkin olayın şüpheli ya da şüphelilerinin tespitine yönelik İl Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan çalışmalarda, Esenyurt ilçemizde 3 silahla birlikte 10 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam etmektedir."

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