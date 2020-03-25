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İSTANBUL KORONAVİRÜS

Bahçelievler’de fırına ve yufkacıya koronavirüs mührü: Yapılan test sonuçları bekleniyor

Bahçelievler’de fırına ve yufkacıya koronavirüs mührü: Yapılan test sonuçları bekleniyor

Bahçelievler’de, çalışanının yakını İspanya’dan gelen ve koronavirüs karantina kurallarına uymadığı iddia edilen bir fırın ve yufkacı, test sonuçları çıkarılana kadar mühürlendi.

Haber Merkezi İHA
Her iki kişinin de yakınları yurt dışından gelmesine rağmen kendilerine yönelik karantina kurallarına uymadığı öğrenildi.
Her iki kişinin de yakınları yurt dışından gelmesine rağmen kendilerine yönelik karantina kurallarına uymadığı öğrenildi.

Dünya genelini derinden etkileyen koronavirüs tehlikesi nedeniyle birçok ülkede tedbirler alındı. Türkiye’de şimdiye kadar çıkan vakaların ve can kayıplarının ardından yurt genelinde tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlara da kritik 14 gün karantina uyarıları yetkiler tarafından yapıldı.

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Dükkan mühürlendi.

Bahçelievler ilçesinde bir her gün yüzlerce ekmek ve hamur ürünlerinin satıldığı fırında çalışan işçinin kızının da İspanya’dan geldiği ve karantina kurallarına uymadığı öğrenildi. Akşam vardiyasında fırında yardımcı olarak çalışan kişinin de işe gidip geldiği öğrenildi.

ufka satan iş yerinin sahibinin yakınının Katar’dan geldiği, fırın’da çalışan bir işçinin ise kızının İspanya’dan geldiği öğrenildi.

İhbar üzerine harekete geçildi

Durumun bir vatandaş tarafından ihbar edilmesi üzerine Bahçelievler Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ve polis eşliğinde harekete geçti. Ekipler hem yufka satan dükkana hem de fırına denetimde bulundu. Yufka satan iş yerinin sahibinin yakınının Katar’dan geldiği, fırın’da çalışan bir işçinin ise kızının İspanya’dan geldiği öğrenildi. Her iki kişinin de yakınları yurt dışından gelmesine rağmen kendilerine yönelik karantina kurallarına uymadığı öğrenildi.

Alınan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlara da kritik 14 gün karantina uyarıları yetkiler tarafından yapıldı.

Fırın ve yufkacı mühürlendi

Ekipler, denetimler ve uyarıları iş yeri sahiplerine yaptıktan sonra iş yerlerini ilgili kişilerin testlerinin sonuçlanana kadar dükkanları mühürledi. Fırın sahibi Hasan G., çalışanının kızının İspanya’dan geldiğini belirterek, "Ben getirmedim İspanya’dan gitsin baksınlar. Çalışanım akşam geliyor" dedi.

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