Bahçelievler'de ikiz kardeşiyle birlikte çalıştığı kuyumcundan 2.2 milyon liralık altın çaldı

İstanbul'daki olay, Bahçelievler’de bulunan kuyumcu atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcunun yanında çalışan 18 yaşındaki Serdar E. sabah erken saatlerde ikiz kardeşi Gurur E. ile dükkana geldi. Serdar E. içeriye girip kasada bulunan 4.5 kilogram ağırlığındaki 2.2 milyon liralık altınları çantaya doldurdu. İkizi ise o sırada dışarıda gözcülük yaptı. Şahıslar çantaları doldurduktan sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

GÜNDEM Çuvalla kuyumcu dükkanına gelen hırsızlar iki bilezik alıp gittiler

Yakalandılar

Daha sonra iş yeri sahibi dükkanına gelip kasadaki altınları yerinde görmeyince hemen durumu hemen polise bildirdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Serdar E.’nin Manisa’ya gittiğini tespit etti. Şüpheli şahıs altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, 2.2 milyon lira değerindeki altınların sahibine teslim edileceği öğrenildi.