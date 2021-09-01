Gündem Bahçelievlerde ikiz kardeşiyle birlikte çalıştığı kuyumcundan 22 milyon liralık altın çaldı
3. SAYFA İSTANBUL

Bahçelievler'de ikiz kardeşiyle birlikte çalıştığı kuyumcundan 2.2 milyon liralık altın çaldı

İstanbul Bahçelievler'de bir kuyumcu atölyesinde çalışan şahıs, ikiz kardeşiyle birlikte çalıştığı dükkandan 2.2 milyon liralık vurgun yaptı. Hırsızlık zanlısı şehir dışında yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Bahçelievlerde ikiz kardeşiyle birlikte çalıştığı kuyumcundan 2.2 milyon liralık altın çaldı
Daha sonra iş yeri sahibi dükkanına gelip kasadaki altınları yerinde görmeyince hemen durumu hemen polise bildirdi.

İstanbul'daki olay, Bahçelievler’de bulunan kuyumcu atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcunun yanında çalışan 18 yaşındaki Serdar E. sabah erken saatlerde ikiz kardeşi Gurur E. ile dükkana geldi. Serdar E. içeriye girip kasada bulunan 4.5 kilogram ağırlığındaki 2.2 milyon liralık altınları çantaya doldurdu. İkizi ise o sırada dışarıda gözcülük yaptı. Şahıslar çantaları doldurduktan sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

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Yakalandılar

Daha sonra iş yeri sahibi dükkanına gelip kasadaki altınları yerinde görmeyince hemen durumu hemen polise bildirdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Serdar E.’nin Manisa’ya gittiğini tespit etti. Şüpheli şahıs altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, 2.2 milyon lira değerindeki altınların sahibine teslim edileceği öğrenildi.

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