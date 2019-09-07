Gündem Bahçelievlerde zincirleme kaza 1 yaralı
İSTANBUL

Bahçelievler'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Bahçelievler'de zincirleme kaza: 1 yaralı

Bahçelievler'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşanırken, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Haber Merkezi AA
Kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından trafik normale döndü. (arşiv)
Kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından trafik normale döndü. (arşiv)

Bahçelievler'de üç otomobilin karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı.

  • D-100 Karayolu'nda Edirne istikametine giden Ali Evci yönetimindeki 26 BU 781 plakalı otomobil, önünde seyreden Mutlu Çelik'in kullandığı 34 KJ 0551 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ şeride savrulan otomobil, Elif Doğuş Yıldırım yönetimindeki 34 ZN 3350 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Yıldırım'ın aracındaki ismi öğrenilemeyen bir kadın hafif yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın şiddetiyle belinde ağrı oluştuğunu belirten Çelik ise sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşanırken, kazaya karışan otomobillerin çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kamyonetle beraber ters döndü: Aracı bırakıp kaçtı
GÜNDEM
Kamyonetle beraber ters döndü: Aracı bırakıp kaçtı
Johnsona kötü haber

Johnson'a kötü haber

​İngiltere Çalışma Bakanı Amber Rudd görevinden istifa etti.
89 dakika bekledik

89 dakika bekledik

​A Millilerimiz Andorra'yı son dakika golüyle mağlup etti.
Hak arayışı 11. gününde

Hak arayışı 11. gününde

​Kovulan İBB çalışanlarının Saraçhane'deki eylemi sürüyor.
Milli marş krizi

Milli marş krizi

​Fransa-Arnavutluk maçında büyük skandal.
Faiz düşecek

Faiz düşecek

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Perşembe günü inanıyorum ki faiz düşecek
Nöbet büyüyor

Nöbet büyüyor

Evlat nöbetine bugün iki aile daha katıldı.

Tvnet ekibine<br>çirkin saldırı

Tvnet ekibine
çirkin saldırı

​Yenikapı'daki hizmet araçlarının görüntülenmesine izin vermediler.
Son seferi<br>yüreğini yaktı

Son seferi
yüreğini yaktı

Hasta olduğu halde sefere çıkan Kanuni, zaferini göremeden vefat etti.
Olimpiyat aşkına

Olimpiyat aşkına

​12 Dev Adam, klasman maçında Karadağ'ı devirdi.
100 milyar <br>dolarlık görüşme

100 milyar
dolarlık görüşme

ABD'li Bakan Ross'tan Bakan Pekcan'a ziyaret.
İstikamet<br> Fırat'ın doğusu

İstikamet
Fırat'ın doğusu

​Güvenli bölgede kullanılacak zırhlılar sıfır noktasında.
'Evde bakım' araçları da kayboldu

'Evde bakım' araçları da kayboldu

Yenikapı'ya çekilen araçlar bir bir kayıplara karışıyor.
6 ay yok

6 ay yok

​Trabzonspor'a genç yıldızından kötü haber.
Yarına dikkat

Yarına dikkat

İstanbul ve birçok ilde yarın yağış bekleniyor.
Kriko yardımıyla kurtarıldı

Kriko yardımıyla kurtarıldı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Gerçekleri yansıtmıyor

Gerçekleri yansıtmıyor

ABD'nin seyahat uyarısına Türkiye'den sert tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.