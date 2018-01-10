GündemBahçelinin bombaları AK Partide nasıl karşılandı?
POLİTİKA

'Bahçeli'nin bombaları AK Parti'de nasıl karşılandı?'

Yeni Şafak yazarlarının Türkiye ve dünyadaki gündeme dair analizlerini sizler için özetledik... Mehmet Acet köşesinde 'Bahçeli’nin bombaları AK Parti’de nasıl karşılandı?' başlıklı yazısını kaleme aldı. Fatma Barbarosoğlu, Yasin Aktay, Nedret Ersanel ve Kemal Öztürk de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Haber MerkeziYeni Şafak
Fatma Barbarosoğlu, Kemal Öztürk, Mehmet Acet, Yasin Aktay ve Nedret Ersanel.
Fatma Barbarosoğlu, Kemal Öztürk, Mehmet Acet, Yasin Aktay ve Nedret Ersanel.

Mehmet Acet, Fatma Barbarosoğlu, Yasin Aktay, Nedret Ersanel ve Kemal Öztürk'ün yazılarının dikkati çeken bölümleri:

0. Mehmet Acet: Bahçeli’nin bombaları AK Parti’de nasıl karşılandı?

Pazartesi günü MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin kahvaltılı basın toplantısından ayrıldıktan sonra, AK Parti’nin karar organlarında görevi bulunan bir isimle buluştuk. Bahçeli’nin, daha iki yıla yakın bir süre olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı seçimleri için “Adayımız Erdoğan” anlamına gelen açıklamasının dumanı tütmeye devam ediyordu ve bu durum, konuştuğum kişi nezdinde biraz şaşkınlık ama daha çok memnuniyetle karşılanmıştı.

Ne olacak? Bundan sonra neler göreceğiz.. diye sorular sordum.

Mehmet Acet'in yazısının tamamını okumak için tıklayınız

0. Fatma Barbarosoğlu: ‘Her şey çoook güzel’ MİŞ!

Ayaküstü, “kederli dörtler korosu” olarak, hayatın aksayan yönlerini konuşuyorduk.

“Kederli dörtler korosu” dediğime bakmayın, yandık bittik kül olduk, vay gençler ne kadar bozuldu söylemi değil bizimki. Kadim olan dertler ile yeni dertleri, sistemsel dertler ile bireysel dertleri, ahiret bilinci eksikliğinden kaynaklanan dertler ile şehir hayatının dayattığı dertleri, düğüm olmuş bir çilenin içinden çıkarmaya çalışan bir hal ile kederli idik.

Kederimiz giderek artıyor, çünkü dört bir taraftan “reis bunları halleder niye bunları reise söylemiyorsunuz bir randevu alsanız” diyerek kendi mesuliyetini parantez içine alanlarla, ya da, “Bütün bunları AK Partiyi iktidar etmeden önce düşünecektiniz” diyenlerle karşılaşıyoruz.  

İnsanları bu kadar mesuliyetsiz kılan nedir?  

Bu iki söylem birbirine çok uzak gibi geliyor değil mi? Hayır değil. Bunlar  aynı madenin iki farklı yüzü.   

Benim okumalarım  gündelik siyaseti merkeze almayan okumalardır. Ahlak ile ilgilenirim. Ve esasında insanın fıtratının bozulmasını ya da olgunlaşmasını merkeze alırım.

Fatma Barbarosoğlu'nun yazısının tamamını okumak için tıklayınız

0. Yasin Aktay: “Terörle mücadelede hikmet yolu”: Malezya Uluslararası Güvenlik Diyaloğu

Geçtiğimiz hafta Malezya hükümetinin düzenlediği Putrajaya Uluslararası Güvenlik Diyaloğu toplantısına katılmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehdi Eker’le birlikte Malezya’daydık.

Uluslararası bir örgütlülüğe ve yaygınlığa sahip bir tehlike olarak DEAŞ’ın ne idüğünü anlamaya çalışaduralım, nerede iyi kötü giden bir İslami çaba, model, veya hayatiyet mücadelesi varsa orada peydahlanıp bilhassa Müslümanların toplam yararlarına kast ettiğini görmek artık şaşırtıcı olmuyor. Bugün dünyada aslında DEAŞ’ın faaliyetlerinden, anlayışından ve zararlarından en fazla şikayet etme hakkına sahip olanlar, Müslümanlardır. DEAŞ bahanesiyle Müslüman dünyayı işgal eden, onları huzursuzluğa gark eden Batılı güçlerin gerçekte DEAŞ’tan şikayetçi olduklarına inanmak için haddinden fazla saf olmak gerekiyor.

Neticede DEAŞ, küresel planda Müslüman coğrafyalar üzerinde uygulanmak istenen bütün ameliyatlar için anestezi işlevini yerine getiren bir narkoza dönmüş durumda. Bütün sinirler ve refleksler DEAŞ dolayısıyla uyutulmuşken, Müslüman coğrafya üzerinde istenen operasyonlar yapılıyor. Üstüne üstlük Müslüman dünya DEAŞ’ın tepe tepe kullandığı aşırılıkçı düşüncelerin hesabını vermek zorunda bırakılıyor.

Yasin Aktay'ın yazısının tamamını okumak için tıklayınız

0. Nedret Ersanel: Kurdun dişine kan değmesin...

Bu ‘gelen’ nedir?.. Bir, Rus gazeteleri, askeri kaynaklara dayanarak 31 Aralık Pazar günü, Rus Hava Kuvvetleri’nin konuşlandığı Hemymim Hava Üssü’nün saldırıya uğradığını, saldırıda 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiğini duyurdu...    (04/01.)

İki, Cumhurbaşkanı: “(ABD’ye) Kusura bakmayın. Böyle mi yaklaşıyorsunuz. Öyleyse aramızdaki ikili ilişkilerdeki uluslararası hukuk ve ikili hukuk anlaşmaları da ne yapıyor böylece? Hükmünü yitiriyor! Bundan sonraki süreç-üzülerek söylüyorum ki-böyle işleyecektir”... (05/01.)

Üç, "Vurduk mu oturturuz. Ne PKK birşey yapabilir ne YPG. Hadi güçleri yetiyorsa terör koridoru meselesinde yürüsünler. O terör koridoru olarak düşündükleri yeri onlara mezar ederiz. Konuya ABD bakışı ile değil Türk’ün bakışı ile bakın”... (07/01.) 

Dört, “ABD yönetimi, Suriye Demokratik Güçleri, (yani YPG-PYD) kontrolünde bulunan Fırat Nehri’nin doğusundaki bölgelerle ilgili, diplomatik tanıma dahil bir dizi somut adım atmaya hazırlanıyor. ABD Savunma Bakanı James Mattis’in ABD’nin adı geçen bölgelere diplomatik heyetler göndereceğine dair açıklaması, Washington tarafından atılacak somut adımların bir işareti”... (07/01, Eşşark el-Avsat.)

Nedret Ersanel'in yazısının tamamını okumak için tıklayınız

0. Kemal Öztürk: Seçim kampanyası başladı sloganı da belli

Başım döndü resmen. Hangi açıklamayı takip edeceğimi, hangisine şaşıracağımı, hangisine sevineceğimi bilemedim. İç siyasette resmen fırtına gibi esiyor. Niyetim birkaç tane dış politika yazısı yazmaktı. Cidden önemli gelişmeler oluyor. Erdoğan Fransa ziyareti dönüşü uçakta açıkladı mesela. Yok “kodum mu oturturuz” kısmı değil. O da önemli tabii. Hangi Cumhurbaşkanı’ndan böyle açık sözlü tespitini gördük.

Benim dikkatimi çeken, Erdoğan’ın AB’den, Filistin-İsrail barış görüşmelerinde arabulucu olmasını isteyecek olması. Bu konu, uçakta bulunan Star Gazetesi Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak’ın da dikkati çekmiş ki manşete bir tek o çıkarmış. İşte bunu yazacaktım. Çok önemli hamle uluslararası siyaset açısından.

Sonra üzerinde çalıştığım birkaç kavram vardı dış politikada, onları yazacaktım. İslam dünyasını ilgilendiren konular vardı, onları size anlatacaktım… 

Gelin görün ki, öylesine kuvvetli bir fırtına esti ki iç politikada, elimizdeki, avucumuzdaki her şeyi savurup attı. Şimdi gel de bîgâne kal, görmezden gel, yazma, umursama… En başta kalem itiraz eder.

Kemal Öztürk'ün yazısının tamamını okumak için tıklayınız

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
İsveç’te küçük bir bisiklet hırsızı: Zlatan Ibrahimovic
Attığı jeneriklik golleri, elde ettiği başarıları, oynadığı büyük takımları hepimiz biliyoruz… Peki annesi Hırvat, babası Boşnak olan İsveçli Ibrahimovic'i 'Ibrahimovic' yapan hikayesini en baştan anlatabilir miyiz?
'Beni FETÖ'cü sanmasınlar diye arabama bayrak asıyorum'
Finlandiya'da yayın yapan bir TV kanalı Türkiye'de yaşayan ve polis tarafından aranan FETÖ'cülerle röportaj yaptı. Terör örgütü mensubu kişi FETÖ'cü olduğu anlaşılmasın diye arabasına bayrak asıp, camın kenarına içmediği sigarayı koyduğunu söylüyor.
Suriyeli kızdan tebessüm ettiren teşekkür
Suriye'de ilan edilen ateşkese rağmen Şam'ın kırsallarında, İdlib'de ve Doğu Guta'da saldırılar sürüyor. Şam'ın kuzeydoğusundaki Harasta bölgesinde Suriyeli küçük bir kız, kendisini enkazdan kurtaran sivil savunma gönüllüsüne öperek teşekkür etti.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler her Cuma yayında...
Yüzyıllardır çalışmaları ve eserleri ile günümüz bilimsel faaliyetlere ışık tutan, fikirleri ile çığır açan Müslüman bilim adamlarını ele aldığımız Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimiz her Cuma saat 19.0'da yenisafak.com ve tüm sosyal mecralarımızda.




Memur ve emekliye müjde!
İşte 2018'in en düşük, en yüksek memur ve emekli maaşları...


Ünlü Alman gazeteci: Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu
Ünlü Alman Ortadoğu uzmanı Christoph Hörstel, Erdoğan düşmanlığının dünyaya hükmeden kartellerin bir oyunu olduğunu söyledi. Bir TV programına konuk olan Hörstel, "Erdoğan'ı neden indirmek istiyorlar" sorusuna, "Erdoğan onların oyunlarına çomak soktuğu ve ABD ve PKK'lıların ülkesini bölmesine izin vermediği için indirmek istiyorlar" şeklinde konuştu.



Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Şehidin anısına taksici Uğur Batur'un kaleme aldığı marş ile kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.

KAPAT

YUKARI