Gündem Bahçelinin sağlık durumuna ilişkin iddialara çok sert tepki Bir müptezelin uydurduğu spekülasyon amaçlı haberlere itibar etmeyin
POLİTİKA

Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin iddialara çok sert tepki: Bir müptezelin uydurduğu spekülasyon amaçlı haberlere itibar etmeyin

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili sosyal medyada paylaşılan haberlerden sonra yaptığı açıklamada "Sayın Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair asılsız bir iddia dolaştırılmaktadır. Bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir. Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanen böyle taburcu olmuştu.
MHP lideri Devlet Bahçeli geçtiğimiz hafta yüksek ateş nedeniyle kaldırıldığı hastanen böyle taburcu olmuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

BİR MÜPTEZELİN UYDURDUĞU SPEKÜLASYON AMAÇLI HABERLERE İTİBAR ETMEYİN

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinden itibaren bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin haberler yer aldığını belirtti.

Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

  • "Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir.
  • Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."

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