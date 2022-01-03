Gündem Bahçeşehirde köpeklerin saldırısına uğrayan adam kaçarken bacağını kırdı
İSTANBUL

Bahçeşehir’de köpeklerin saldırısına uğrayan adam kaçarken bacağını kırdı

Bahçeşehir’de sevkiyat işinde çalışan bir kişi, bir fabrika bahçesinde bakılan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korkarak köpeklerden kaçan adam çukura düşerek bacağını kırdı. Ameliyat olan adamın bir süre yürüyemeyeceği öğrenilirken, saldırıya uğradığı çevredeki köpekler havadan görüntülendi.

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Haber Merkezi İHA
Bahçeşehir’de köpeklerin saldırısına uğrayan adam kaçarken bacağını kırdı
Köpeklerin saldırısına uğrayan adam kaçarken bacağını kırdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Bahçeşehir’de meydana geldi. Bir fabrikaya mal bırakmayan giden Uğur M. köpeklerin saldırısına uğradı. Yaklaşık 20 köpek tarafından metrelerce kovalanan Uğur M. bu sırada yolda bulunan çukura düştü. Ayak bileği kırılan Uğur M.’nin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Çevresine toplanan köpekleri kovalayan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Uğur M. ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, bileğinde birçok noktada kırıklar oluşması nedeniyle ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından Uğur M.’nin bir süre yürüyemeyeceği öğrenildi.


"Bileğimde 3 kırık var"


Köpekler tarafından saldırıya uğrayan Uğur M., “Ben işe giderken köpeklerin saldırısına uğradım. Kapılar açık olduğu için köpekler bir anda üstüme saldırdı ben arabaya doğru kaçmaya başladım kaçarken de ayağım çukura girdi ve kırıldı. Bileğimde 3 kırık var şu anda ameliyat olmak için bekliyorum. Beni o esnada yoldan geçen bir araç sürücüsü kurtardı. Ben saldırmayacaklarını düşündüm ama gerçekten saldırmaya başladılar ve ben kaçmak zorunda kaldım. Burada bu tarz şeyler çok yaşanıyor. Çocuklar geçemiyor buradan arkadan dolanıyorlar ve aşırı şekilde saldırmaya başladılar. Burası bir barınak değil bu fabrikaya ait buranın sahibi bakıyor köpeklere ama tedbir yok güvenlik yok bir anda saldırmaya başlıyorlar insanlara” diye konuştu.


"Burası barınak değil"


Saldırı anını gören Yunus İslamoğlu, “Şu karşıda görmüş olduğunuz kapıdan ara sıra buraya araç girip çıkıyor bu kapı açıkken bizim arkadaşımız oradan çıkıp arabasına gelmek istiyor o esnada yaklaşık 20 tane köpek üstüne koşmaya başlıyor ve elini ısırıyor. Sokağın yarısına gelince korunmak için arkasını dönüp köpekleri severek sakinleştirmeye çalışıyor. Ayağı buradaki çukura denk geliyor ve hem ayağı hem de bileği 3 yerinden kırıldı. Şu anda hastanede kendisi. Burası bir barınak değil burası bir iş yeri ve her gün sayısı artıyor bu köpeklerin" ifadelerini kullandı.

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