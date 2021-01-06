Bahçesinde kerpiç yapıların içinde kemik buldu

Alınan örneklerin incelemesinin sonrası kerpiç yapının tarihi bir değere sahip olup olmadığı tespit edilecek.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Köklü köyündeki evinin bahçesinde ağaç dikmek için çukur açan İsmail Yılmaz, kürekle toprağı kazdığı sırada kerpiç taşları gördü. Biraz daha kazan Yılmaz kerpiç yapılara rastladı.

Numune alındı

Durumu Amasra Müze Müdürlüğü yetkililerine haber veren Yılmaz, kerpiç yapılarda bulunan kemikleri muhafaza altına aldı. Sabah saatlerinde köye gelen Müze Müdürlüğü arkeologları, yapılarda inceleme yaptı. Kerpiç taşların içinden çıkan insan kemiklerini ve diğer numuneleri alan ekipler, bahçedeki çalışmanın durdurulmasına karar verdi. Alınan örneklerin incelemesinin sonrası kerpiç yapının tarihi bir değere sahip olup olmadığı tespit edilecek.

FOTOĞRAF 7 Ulus ilçesine bağlı Köklü köyündeki evinin bahçesinde ağaç dikmek için çukur açan İsmail Yılmaz, kürekle toprağı kazdığı sırada kerpiç taşları gördü. Biraz daha kazan Yılmaz kerpiç yapılara rastladı. Durumu Amasra Müze Müdürlüğü yetkililerine haber veren Yılmaz, kerpiç yapılarda bulunan kemikleri muhafaza altına aldı. Sabah saatlerinde köye gelen Müze Müdürlüğü arkeologları, yapılarda inceleme yaptı. Kerpiç taşların içinden çıkan insan kemiklerini ve diğer numuneleri alan ekipler, bahçedeki çalışmanın durdurulmasına karar verdi. Alınan örneklerin incelemesinin sonrası kerpiç yapının tarihi bir değere sahip olup olmadığı tespit edilecek. Dün bahçesinde temizlik çalışması yaparken, kerpiç yapıyla karşılaştığını söyleyen İsmail Yılmaz, “Bahçede bel ve küreklerle diken ve ağaç köklerini temizlerken, sert bir şey olduğunu fark ettim. Sonra biraz kazdım ve kerpiç yapıya denk geldim. Çok şaşırdım, içlerinde insan kemiklerinin olduğunu gördüm. Onları da muhafaza altına aldım. Sonra müze müdürlüğüne haber verdim. Baktılar incelediler. Bizim sorduğumuz arkadaşlarımız bu yapının Bizans ve Geç Roma dönemine ait mezarlar olabileceğin söylediler. İnşallah tarihi öneme sahip bir yerse turizme kazandırılmasını isteriz dedi. Bahçesine ağaç dikerken buldu: Bulunan kemikleri muhafaza altına aldı Bartın'ın Ulus ilçesinde bahçesine ağaç dikmek ve temizlik yapmak için kazı yapan İsmail Yılmaz (61), 3 kerpiç yapıya rastladı. Arkeologlar, kerpiç yapıların bulunduğu alanda incelemede bulundu.

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Bizans ve geç Roma dönemine ait mezarlar olabilir

Dün bahçesinde temizlik çalışması yaparken, kerpiç yapıyla karşılaştığını söyleyen İsmail Yılmaz, “Bahçede bel ve küreklerle diken ve ağaç köklerini temizlerken, sert bir şey olduğunu fark ettim. Sonra biraz kazdım ve kerpiç yapıya denk geldim. Çok şaşırdım, içlerinde insan kemiklerinin olduğunu gördüm. Onları da muhafaza altına aldım. Sonra müze müdürlüğüne haber verdim. Baktılar incelediler. Bizim sorduğumuz arkadaşlarımız bu yapının Bizans ve geç Roma dönemine ait mezarlar olabileceğin söylediler. İnşallah tarihi öneme sahip bir yerse turizme kazandırılmasını isteriz” dedi.

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FOTOĞRAF 7 Kırıkkale'de 4 yıldır taksicilik yapan ve aracının arka camına “Şehit aileleri için ücretsizdir yazdıran 56 yaşındaki Eftal Tekin, yaptığı örnek davranışla takdir topluyor. Tekin, şehit ailelerine bir katkıda bulunmak istediklerini söyledi. Şehit ailelerine ücretsiz hizmet etmesinden dolayı vatandaşların kendisini tebrik ettiğini anlatan Tekin, şunları kaydetti: “Şehit aileleri bizim kanımız canımız, evlatlarını vermişler. Bu vatan için feda etmişler. Bizim de onlara sahip çıkmamız lazım. Biz Kırıkkale'nin insanıyız. Milliyetçi bir insanız. Ondan dolayı da şehit ailelerine bir katkımız olsun diye bu yazıyı yazdırdık. Sadece yazıyla değil, biz bu işi yapıyoruz merkeze bağlı olan yerlere ücretsiz götürüyoruz. Zaten abone olmuş insanlar da var. Aileleri ile beraber çocuklarıyla beraber taşıyoruz. Kimliklerini gösterdikleri takdirde şehir içerisinden alıp istedikleri yere ücretsiz götürüyoruz. Tekin, “Seviniyorlar böyle bir yazıyı görünce 'bizleri onurlandırıyorsunuz' diye güzel tepkiler geliyor. 'Ücretsiz gerçekten götürüyor musunuz?' diyorlar. 'Götürüyoruz' diyoruz. Şehit ailesi olduğunuza dair bir kimliğiniz varsa sizi götürürüz ücret almayız diyoruz. Onlar da gururlanıyor bundan dolayı. Adamlar canlarını feda etmiş bu vatan için biz 10-15 lira almasak ne olur? Biz onunla batmayız. Aslında diğer taksici arkadaşlarında şehit ailelerine bir katkıda bulunmalarını isteriz diye konuştu. Şehit ailelerine ücretsiz taksi: Onlara sahip çıkmamız lazım Kırıkkale'de bir taksici, aracına binen şehit ailelerinden ücret almıyor. Şehit ailelerine ücretsiz hizmet etmesinden dolayı vatandaşların kendisini tebrik ettiğini anlatan Tekin, “Şehit aileleri bizim kanımız canımız, evlatlarını vermişler. Bu vatan için feda etmişler. Bizim de onlara sahip çıkmamız lazım" dedi.

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