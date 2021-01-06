Bahçesinde kerpiç yapıların içinde kemik buldu

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Köklü köyündeki evinin bahçesinde ağaç dikmek için çukur açan İsmail Yılmaz, kürekle toprağı kazdığı sırada kerpiç taşları gördü. Biraz daha kazan Yılmaz kerpiç yapılara rastladı.
Numune alındı
Durumu Amasra Müze Müdürlüğü yetkililerine haber veren Yılmaz, kerpiç yapılarda bulunan kemikleri muhafaza altına aldı. Sabah saatlerinde köye gelen Müze Müdürlüğü arkeologları, yapılarda inceleme yaptı. Kerpiç taşların içinden çıkan insan kemiklerini ve diğer numuneleri alan ekipler, bahçedeki çalışmanın durdurulmasına karar verdi. Alınan örneklerin incelemesinin sonrası kerpiç yapının tarihi bir değere sahip olup olmadığı tespit edilecek.
FOTOĞRAF 7
Ulus ilçesine bağlı Köklü köyündeki evinin bahçesinde ağaç dikmek için çukur açan İsmail Yılmaz, kürekle toprağı kazdığı sırada kerpiç taşları gördü.
Biraz daha kazan Yılmaz kerpiç yapılara rastladı.
Durumu Amasra Müze Müdürlüğü yetkililerine haber veren Yılmaz, kerpiç yapılarda bulunan kemikleri muhafaza altına aldı.
Sabah saatlerinde köye gelen Müze Müdürlüğü arkeologları, yapılarda inceleme yaptı.
Kerpiç taşların içinden çıkan insan kemiklerini ve diğer numuneleri alan ekipler, bahçedeki çalışmanın durdurulmasına karar verdi.
Alınan örneklerin incelemesinin sonrası kerpiç yapının tarihi bir değere sahip olup olmadığı tespit edilecek.
Dün bahçesinde temizlik çalışması yaparken, kerpiç yapıyla karşılaştığını söyleyen İsmail Yılmaz, “Bahçede bel ve küreklerle diken ve ağaç köklerini temizlerken, sert bir şey olduğunu fark ettim. Sonra biraz kazdım ve kerpiç yapıya denk geldim. Çok şaşırdım, içlerinde insan kemiklerinin olduğunu gördüm. Onları da muhafaza altına aldım. Sonra müze müdürlüğüne haber verdim. Baktılar incelediler. Bizim sorduğumuz arkadaşlarımız bu yapının Bizans ve Geç Roma dönemine ait mezarlar olabileceğin söylediler. İnşallah tarihi öneme sahip bir yerse turizme kazandırılmasını isteriz dedi.
Bahçesine ağaç dikerken buldu: Bulunan kemikleri muhafaza altına aldı
Bartın'ın Ulus ilçesinde bahçesine ağaç dikmek ve temizlik yapmak için kazı yapan İsmail Yılmaz (61), 3 kerpiç yapıya rastladı. Arkeologlar, kerpiç yapıların bulunduğu alanda incelemede bulundu.
Bizans ve geç Roma dönemine ait mezarlar olabilir
Dün bahçesinde temizlik çalışması yaparken, kerpiç yapıyla karşılaştığını söyleyen İsmail Yılmaz, “Bahçede bel ve küreklerle diken ve ağaç köklerini temizlerken, sert bir şey olduğunu fark ettim. Sonra biraz kazdım ve kerpiç yapıya denk geldim. Çok şaşırdım, içlerinde insan kemiklerinin olduğunu gördüm. Onları da muhafaza altına aldım. Sonra müze müdürlüğüne haber verdim. Baktılar incelediler. Bizim sorduğumuz arkadaşlarımız bu yapının Bizans ve geç Roma dönemine ait mezarlar olabileceğin söylediler. İnşallah tarihi öneme sahip bir yerse turizme kazandırılmasını isteriz” dedi.
FOTOĞRAF 7
Kırıkkale'de 4 yıldır taksicilik yapan ve aracının arka camına “Şehit aileleri için ücretsizdir yazdıran 56 yaşındaki Eftal Tekin, yaptığı örnek davranışla takdir topluyor.
Tekin, şehit ailelerine bir katkıda bulunmak istediklerini söyledi.
Şehit ailelerine ücretsiz hizmet etmesinden dolayı vatandaşların kendisini tebrik ettiğini anlatan Tekin, şunları kaydetti:
“Şehit aileleri bizim kanımız canımız, evlatlarını vermişler. Bu vatan için feda etmişler. Bizim de onlara sahip çıkmamız lazım. Biz Kırıkkale'nin insanıyız. Milliyetçi bir insanız. Ondan dolayı da şehit ailelerine bir katkımız olsun diye bu yazıyı yazdırdık. Sadece yazıyla değil, biz bu işi yapıyoruz merkeze bağlı olan yerlere ücretsiz götürüyoruz. Zaten abone olmuş insanlar da var. Aileleri ile beraber çocuklarıyla beraber taşıyoruz. Kimliklerini gösterdikleri takdirde şehir içerisinden alıp istedikleri yere ücretsiz götürüyoruz.
Tekin, “Seviniyorlar böyle bir yazıyı görünce 'bizleri onurlandırıyorsunuz' diye güzel tepkiler geliyor. 'Ücretsiz gerçekten götürüyor musunuz?' diyorlar. 'Götürüyoruz' diyoruz. Şehit ailesi olduğunuza dair bir kimliğiniz varsa sizi götürürüz ücret almayız diyoruz. Onlar da gururlanıyor bundan dolayı. Adamlar canlarını feda etmiş bu vatan için biz 10-15 lira almasak ne olur? Biz onunla batmayız. Aslında diğer taksici arkadaşlarında şehit ailelerine bir katkıda bulunmalarını isteriz diye konuştu.
Şehit ailelerine ücretsiz taksi: Onlara sahip çıkmamız lazım
Kırıkkale'de bir taksici, aracına binen şehit ailelerinden ücret almıyor. Şehit ailelerine ücretsiz hizmet etmesinden dolayı vatandaşların kendisini tebrik ettiğini anlatan Tekin, “Şehit aileleri bizim kanımız canımız, evlatlarını vermişler. Bu vatan için feda etmişler. Bizim de onlara sahip çıkmamız lazım" dedi.
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Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan 227 yıllık tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi'nde Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 3 yıldır yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı.
Çalışmalarda Osmanlı dönemine ait ve yıllar önce yapılan tadilatlar nedeniyle üzeri sıvayla kapatılmış duvar motifleri ve kalem işi bezemeler ortaya çıkarıldı.
Bazı motiflerin ise tamamen kazınarak yok edildiği tespit edildi.
Ortaya çıkarılan motif ve kalem işi bezemeler, restorasyon çalışmasıyla aslına uygun bir şekilde yeniden canlandırılacak.
Ramazan ayında tamamlanması hedeflenen çalışmalardan sonra cami yeniden ibadete açılacak.
Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, 2 yıl sürmesi planlanan çalışmanın ortaya çıkarılan motif ve bezemeler nedeniyle bugüne kadar devam ettiğini belirterek, 1794 yılında Yusuf Ziya Paşa tarafından yaptırılan cami, 2017 yılında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmasına tabi tutuldu. Sıva altlarındaki motiflerin, süslemelerin ve hat yazılarının çıkması nedeniyle günümüze kadar geldi. İnşallah farklı eserler çıkmaz ve bir aksilik olmazsa önümüzdeki Ramazan ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Cami ve külliyemizde medrese, kütüphane ve çeşme bulunmaktadır. Sıva altlarından çıkan motiflerde lale süslemeleri, hat yazıları ve Yusuf Ziya Paşa tarafından yazılan hat yazısı ve şiiri bulundu diye konuştu.
Üzeri sıva ile kapatılmış: 227 yıllık camideki Osmanlı duvar motifleri gün yüzüne çıktı
Elazığ'ın Keban ilçesinde 1794 yılında inşa edilen Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında Osmanlı kültürünü yansıtan ve yıllar önce sıvayla kapatıldığı anlaşılan duvar motifleri ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkarıldı. Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, caminin 2017 yılında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmasına tabi tutulduğunu belirterek, "Sıva altlarından çıkan motiflerde lale süslemeleri, hat yazıları ve Yusuf Ziya Paşa tarafından yazılan hat yazısı ve şiiri bulundu" dedi.