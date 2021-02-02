Gündem Bahçesindeki akasya ağacını kesti diye kardeşini ve yeğenini öldürdü
ZONGULDAK

Bahçesindeki akasya ağacını kesti diye kardeşini ve yeğenini öldürdü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, evlerinin önündeki akasya ağacını budayan kardeşi Mustafa Demir (68) ile yeğeni Seyhan Demir'i (26) av tüfeğiyle vurarak öldüren Hasan Demir (73), müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi DHA
Zonguldak'ta acı olay.
Zonguldak'ta acı olay.

Çaycuma’ya bağlı Şeyhoğlu köyünde 29 Haziran 2020'de meydana gelen olayda, husumetli olan, yan yana evlerde oturan Hasan Demir ile kardeşi Mustafa Demir arasında bahçelerinde bulunan akasya ağacının budanması nedeniyle tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ VE YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ

Evinde bulunan av tüfeğini alan Hasan Demir, kendisine ait ağacı budadığını iddia ettiği kardeşi Mustafa Demir ve yeğeni Seyhan Dermir'i ateş ederek öldürdü. Tutuklanan Hasan Demir hakkında kardeşi Mustafa Demir'e karşı 'kardeşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yeğeni Seyhan Demir'e karşı 'kasten öldürmek' suçundan ise müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın bugün görülen karar duruşmasına, tutukla sanık Hasan Demir, yakınları ve avukatlar katıldı. Hasan Demir, yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Hasan Demir'i kardeşini öldürmesi nedeniyle müebbet hapis, yeğeni Seyhan Demir'i öldürmesi nedeniyle de 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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