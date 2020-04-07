Gündem Bahçesine hint keneviri serası kurdu Pes dedirten koronavirüs savunması
ADANA

Adana haberleri... Hint keneviri yetiştirdi 'dışarı çıkamadım, bahçeme ektim' dedi

Bahçesine hint keneviri serası kurdu: 'Pes' dedirten 'koronavirüs' savunması

Adana'da evinin bahçesine kurduğu serada Hint keneviri yetiştiren 55 yaşındaki Ramazan B. kendisini, "Koronavirüs salgınından dolayı evimden dışarı çıkamayınca ben de bahçeme kenevir ektim. Hasadını yapıp, içecektim" diye savundu.

Haber Merkezi DHA
Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 serada, 210 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 serada, 210 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde sera kurulup, Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 serada, 210 kök Hint keneviri ele geçirdi.

DHA
Şüphelinin adliyeye sevk edilişi sırasında maske taktığı görüldü.

Ev sahibi Ramazan B. gözaltına alındı. Polisteki sorgusunda, "Koronavirüs salgınından dolayı evimden dışarı çıkamayınca, ben de bahçeme kenevir ektim. Hasadını yapıp, içecektim" diyen Ramazan B., sevk edildği adliyede nöbetçi mahkemece ev hapsine çarptırıldı.

DHA
Adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 2 serada, 210 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Şüphelinin adliyeye sevk edilişi sırasında maske taktığı görüldü.

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