Adana haberleri... Hint keneviri yetiştirdi 'dışarı çıkamadım, bahçeme ektim' dedi Bahçesine hint keneviri serası kurdu: 'Pes' dedirten 'koronavirüs' savunması Adana'da evinin bahçesine kurduğu serada Hint keneviri yetiştiren 55 yaşındaki Ramazan B. kendisini, "Koronavirüs salgınından dolayı evimden dışarı çıkamayınca ben de bahçeme kenevir ektim. Hasadını yapıp, içecektim" diye savundu.

Haber Merkezi 07 Nisan 2020, 10:25 Son Güncelleme: 07 Nisan 2020, 10:39 DHA