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Bahis çetesinin 8 milyon liralık hacmi deşifre edildi: 18 kişi tutuklandı

Diyarbakır merkezli yapılanması olan bahis çetesinin 8 milyonluk para hacmi 3 aylık teknik takip sonucu deşifre edildi. 18’i tutuklanan 21 şüpheli, eş zamanlı “markaj” operasyonuyla yakalandı.

08:14 . 24/06/2023 Cumartesi
IHA
Bahis operasyonu

Bahis operasyonu

Diyarbakır merkezli yapılanma içerisinde olan bahis çetesi, örgüt lideri tarafından internet üzerinden başta İstanbul olmak üzere birçok ildeki bahisçilere "metaverse bahis" oynattığı Diyarbakır Başsavcılığı koordinesinde, Diyarbakır Emniyeti Siber Suçlar Şubesi 3 aylık teknik takibi sonucu deşifre edildi.
Şüpheliler, internet kafe görünümlü işyerinin kapılarını polis baskınına karşı devamlı kilitli tutukları, bahis oynamak için içeriye sadece tanıdıkları ve güvendikleri kişileri aldıkları belirlendi. Dışarıdan gözükmemek için işyerinin camlarını siyah filmle kapladıkları tespit edildi. 21 şüpheli, eş zamanlı olarak “markaj” operasyonu ile gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard disk incelenmek üzere el konulurken, 2 adet ruhsatsız silah da ele geçirildi. Örgütün yasadışı bahis oynattığı hesaplarında 8 milyon TL’nin üzerinde para hacmi hareketliliği olduğu deşifre edildi.
18 kişi tutuklandı
4 günlük gözaltı sonrası Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerden 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#deşifre
#operasyon
#Diyarbakır
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