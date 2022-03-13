Bahşiş terörü kamerada: Bir kilometre gelin arabasının üzerinde gitti

Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Savaşın kazananı olmaz

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatla ilgili, 'Savaşmak kolay, savaşı kazanan kimse var mı? Bu savaştan bir kazanan mı çıkacağını zannediyorsunuz? Kan var, gözyaşı var, hüsrana bak, buradan bir şey çıkmaz. Düşünün Rusya'nın bütün ekonomisi altüst oldu, bütün düzeni altüst oldu. Ukrayna'nın keza aynı. Bizim bütün bölge bedelini ödüyor' dedi.