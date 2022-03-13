Bahşiş terörü kamerada: Damadın verdiği 20 lirayı beğenmeyince 1 kilometre araç üzerinde gitti

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Durdane ve Turgut K. çifti evlilik hazırlığı için yola çıktı.

Fuzuli Caddesi’nde ışıklarda duran gelin arabasına yaklaşan bir kişi para istedi. Damat şahsa 20 lira verdi. Ancak parayı beğenmeyen şahıs biraz daha para istedi.

Damat para vermeyerek yeşil ışık yanınca hareket etti. Bunun üzerine aracın ön tarafına oturan şahıs bütün ikazlara rağmen aracın üzerinden inmedi. Damat şahsı indiremeyince yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra polis noktası görerek aracını oraya doğru sürdü. Bu durumu fark eden şahıs araçtan atlayıp kaçtı.

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