Gündem Bakan Selçuktan okula başlama yaşı ile ilgili önemli açıklama
EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan Öğretmenlik Meslek Yasası ve okula başlama yaşı açıklaması

Bakan Selçuk'tan okula başlama yaşı ile ilgili önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bakan Selçuk, okula başlama yaşına ilişkin de, "Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Selçuk, "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık" dedi.

Öğretmenlik Meslek Yasası

  • Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Yapay zeka stratejisi bir ay içinde çıkacak

Selçuk, "Bakanlığımızın yapay zeka stratejisi bir ay içinde çıkacak. Bu strateji ile ilgili dijital altyapı kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Video kütüphanesi oluşturuluyor

Selçuk, "Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz. Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Okula başlama yaşı

  • Okula başlama yaşına ilişkin de Selçuk, "Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız. Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor" dedi.

Merdivenaltı dersaneler

Merdivenaltı dersanelere ilişkin Selçuk, "Bu, idare ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistematiğine tabi tutulacak. (Dershaneler) Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek" diye konuştu.

Okul profili çalışması 13 Mart'ta kamuoyuna tanıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okul profili adlı çalışmanın 13 Mart'ta açıklanacağını ve kamuoyuna tanıtılacağını bildirdi.

Okul profili konusunu açıklayan Selçuk, "Amaç hiçbir okulu birbiriyle yarıştırmak değil sadece kendi ilerlemeleri hususunda bir farkındalık oluşturmak. Bütün okullar iyi ya da kötü derken neye göre iyi ya da kötü, bunun akademik temelini kuruyoruz" dedi.

REKLAM

Öğretmenlere yan alanlarda sertifikalar vereceğiz

Selçuk, "Üniversitelerle yaptığımız anlaşmalarla öğretmenlere yan alanlarda sertifikalar vereceğiz. Öğretmenlerimizin açıkta kalması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Selçuk, hayırseverlerin okullara yaptırdıklarının okulun web sayfasından izlenmesine imkan sağlayacak yazılımın nisanda hizmete gireceğini bildirdi.

Yeni Arap Baharı yolda

Yeni Arap Baharı yolda

​ABD'li gazete Washington Post'ta dikkati çeken makale.
Trump kendisiyle çelişiyor

Trump kendisiyle çelişiyor

​Bakan Pekcan'dan ABD'nin Türkiye kararına tepki.
Yaya geçitlerine yeni düzenleme

Yaya geçitlerine yeni düzenleme

​Yayaya yol vermem, basar geçerim dönemi bitecek.
Okula başlamayaşı değişiyor

Okula başlamayaşı değişiyor

Bakan Selçuk: Yeni düzenleme üzerine çalışıyoruz.
İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlundan Albayraka ziyaret

İmamoğlu, Albayrak Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu.
Yunanistanla ilişkiler düzelmeli

Yunanistanla ilişkiler düzelmeli

​Savunma Bakanı Akar'dan önemli açıklamalar.
3 ayda3üncü otelini sattı

3 ayda3üncü otelini sattı

​Alman turizm devine satışına onay çıktı.
100 dolara satışta

100 dolara satışta

​Çin'in yeni akıllı telefonu bütçe dostu olacak.

Anında karşılık verdik

Anında karşılık verdik

​MSB: Teröristler Tel Rıfat'ta taciz ateşi açtı.
Göreve hazırım

Göreve hazırım

G.Saray'ın eski futbolcusu TFF Başkanlığına talip.
Nefes kesti

Nefes kesti

​Türkiye'nin en büyük deniz tatbikatı devam ediyor.
Teröristi yakalat ödülü kap

Teröristi yakalat ödülü kap

​Teröristlerin öldürülmesine ya da yakalanmasına yardım eden vatandaşlar ödüllendiriliyor.
Türkiyeyi çıkartmak istiyor

Türkiyeyi çıkartmak istiyor

​Trump mektup gönderdi: Türkiye'nin gelişmiş ekonomisi var.
İstinat duvarı çöktü altından tarih çıktı

İstinat duvarı çöktü altından tarih çıktı

​Mardin'de tarihi mescidin kalıntıları bulundu.
Solucan gübresi için memurluğu bıraktı

Solucan gübresi için memurluğu bıraktı

​Her şeyi geride bırakıp girişimciliğe başladı.
Gelince ilk ben yapacağım

Gelince ilk ben yapacağım

Çavuşoğlu'ndan Avusturya'ya 'Bozkurt' tepkisi: Bizim sembollerimizi kimse yasaklayamaz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.