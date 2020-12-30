Gündem Bakan Akar 2020de 3 bin 646 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Bakan Akar: 2020'de 3 bin 646 terörist etkisiz hâle getirildi

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, yıl boyunca 200’den fazla operasyonla 3 bin 646 teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirterek “Böylece 24 Temmuz 2015'ten bugüne etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcılarının da katılımıyla video telekonferans yöntemi ile dün yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, savunma ve güvenlik konularına ilişin değerlendirmelerde bulunan Bakan Akar, terörle mücadelede yıl boyunca sağlanan başarıyı da açıkladı.

Bakan Akar, şunları söyledi:

"Yurt içinde ve sınır ötesinde toplam 200’den fazla operasyon gerçekleştirdik. Yapılan başarılı operasyonlar sonucu yurt içi ve sınır ötesinde toplam 3 bin 646 terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerin arasında örgütün sözde lider kadrosundan elebaşları da var. Böylece 24 Temmuz 2015'te teröristle mücadelede başlayan yeni süreçte bugüne kadar etkisiz hâle getirilen toplam terörist sayısı 30 bin 416 oldu.

Korku dağları sardı. İstihbarat raporlarında da görüyoruz. Terör örgütünün sözde yönetimi büyük panik içinde, iki gece aynı yerde yatamıyor."

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