Gündem Bakan Akar 76 rejim askeri etkisiz hale getirildi
ANKARA

Bakan Akar: 76 rejim askeri etkisiz hale getirildi

Bakan Akar İdlib'deki saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi AA
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Bakan Akar İdlib'deki saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi.

Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.

54 Rejim hedefi ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiye göre şu ana kadar 76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir.

Her türlü tedbir alınmıştır, alınmaktadır. TSK, bu konuda üzerine düşen her türlü sorumluluğu eksiksiz yerine getirmektedir."

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DÜNYA
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Bakan Akar'dan İdlib açıklaması

"​76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir."
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