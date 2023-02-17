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Bakan Akar: Afet bölgesindeki 10 bin 900 Mehmetçiğe sıla izni verdik

Mili Savunma Bakanı Akar, On ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silahaltına alınması planlanan er statüsündeki yükümlünün sevkini 4 Mayıs 2023 celbine kadar erteledik. Ayrıca depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdik" ifadelerini kullandı. 'Terhislerin erkene alınacağına' yönelik iddiaların gerçek olmadığını vurgulayan Akar, "Erken terhis söz konusu değil" açıklamasında bulundu.

11:39 . 17/02/2023 Cuma
DHA
Bakan Akar

Bakan Akar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı yükümlü askerlerin mart ve nisan celplerinin mayısa ertelendiğini açıkladığını hatırlatan Akar,
"On ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silahaltına alınması planlanan er statüsündeki yükümlünün sevkini 4 Mayıs 2023 celbine kadar erteledik. Ayrıca depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdik"
dedi.
“Terhislerin erkene alınacağına” yönelik özellikle sosyal medyada yer alan iddiaların gerçek olmadığını vurgulayan Akar,
"Erken terhis söz konusu değil. Bizim terörle mücadelemiz, hudut güvenliği faaliyetlerimiz, semalarda, denizlerde, yurt dışındaki görevlerimiz aksaksız eksiz devam ediyor"
açıklamalarında bulundu.

50’den fazla savunma bakanının arayarak veya mesaj göndererek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ve yardım teklifinde bulunduğunu da belirten Akar, bu zor günlerde gösterilen dayanışma için savunma bakanlarına teşekkür etti. Milli Savunma Bakanı Akar şunları kaydetti:

"Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri bu zor günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte asil milletimizin emrinde, ilk günden itibaren görevinin başındadır. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız ile silah ve mesai arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her türlü musibetten birlik ve beraberlik içinde alnının akıyla çıkan devletimiz ve milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak bu zor dönemi de atlatacaktır."

Akar, sözlerinin sonunda ilk andan itibaren milletinin yanında olan, kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiği kutlayarak sözlerini tamamladı.

#MSB
#asker
#deprem
13 dakika önce
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Bakan Akar: Afet bölgesindeki 10 bin 900 Mehmetçiğe sıla izni verdik
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