Bakan Akar: Afet bölgesindeki 10 bin 900 Mehmetçiğe sıla izni verdik

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Bakan Akar
50’den fazla savunma bakanının arayarak veya mesaj göndererek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ve yardım teklifinde bulunduğunu da belirten Akar, bu zor günlerde gösterilen dayanışma için savunma bakanlarına teşekkür etti. Milli Savunma Bakanı Akar şunları kaydetti:
"Milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri bu zor günlerde diğer bakanlık ve kurumlarla birlikte asil milletimizin emrinde, ilk günden itibaren görevinin başındadır. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımız ile silah ve mesai arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Asil milletimizle birlikte omuz omuza çalışarak tek yumruk, tek yürek olarak inşallah tüm bu sıkıntıların üstesinden gelecek, yaralarımızı saracağız. Binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her türlü musibetten birlik ve beraberlik içinde alnının akıyla çıkan devletimiz ve milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak bu zor dönemi de atlatacaktır."
Akar, sözlerinin sonunda ilk andan itibaren milletinin yanında olan, kahramanca ve fedakarca görev yapan Mehmetçiği kutlayarak sözlerini tamamladı.