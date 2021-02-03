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POLİTİKA

Bakan Akar: Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimiz

Macaristan'daki temaslarını sürdüren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada yaptığı açıklamada "Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimiz. Bunun herkes tarafından görülmesi, bilinmesi lazım" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Resmi ziyaret kapsamında gittiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki temaslarını sürdüren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimiz. Bunun herkes tarafından görülmesi, bilinmesi lazım" açıklamasında bulundu.

"Macaristan ile ilişkilerimiz çok önemli"

Akar, tarihi perspektif içinde de NATO çerçevesinde de Macaristan ile ilişkilerin çok önemli olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde, alınan kararlar çerçevesinde ilişkilerimizin daha da gelişeceğini söylemek mümkün. İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konusundaki iş birliğinin sadece iki ülke için değil, başta Avrupa ve NATO olmak üzere tüm bölge ve Avrupa için de önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyoruz" dedi.

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