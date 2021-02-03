Bakan Akar: Avrupa Birliği bizim stratejik hedefimiz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan 'Boğaziçi' tepkisi: Mesele rektör ataması tartışması değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Boğaziçi Üniversitesindeki olayların, profesyonellerin organize ettiği eylemler olduğunu belirterek, 'Bazı terör örgütleriyle bağlantılı, eylem profesyonelleri, Boğaziçi Üniversitesindeki rektör atamasını bahane ederek oradaki havayı canlı tutmaya çalışmış, bunu Türkiye'de başta İstanbul ve Ankara olmak üzere sokaklara yaymaya yönelik bir eylem içerisindedir. Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması meselesi de değil. Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasını bahane ederek bu şekilde bir eylem konusunu gündemde tutarak bunları genişletmek. Gezi olaylarındaki eylemlere benzeyen bir noktaya taşımak için bir geniş organizasyonun bir çekirdeği olduğu kanaatindeyim. Dün akşam yaşananlar, Ankara'da da eylem oldu, bunu gösteriyor. Bir rektör ataması tartışması falan değil mesele esasen' dedi.