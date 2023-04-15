Bakan Akar CHP ve İYİ Parti Kayseri il başkanlıklarını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP ve İYİ Parti Kayseri il başkanlıklarını ziyaret etti.

AK Parti'nin Kayseri milletvekili adayı olan Akar, seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti İl Başkanlığına geldi.

İl Başkanı Tansu Şener, Akar'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek "Bizlere şeref verdiniz, ayaklarınıza sağlık." dedi. Seçim sürecinde başarı dileklerini ileten Şener, "Tüm seçim sürecinin birlik, beraberlik, barış ve kardeşlik içinde geçeceğine inancımız tamdır." diye konuştu.

Akar da vatana, millete hizmet etmek için çalıştıklarını belirterek "Barış, huzur içinde kardeşlik duygularıyla ülkemize, milletimize ve Kayserimize biraz daha fazla hizmet yapabilmenin gayreti ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünün çok önemli olduğunu vurgulayan Akar, "Ülkemize yönelik tehditlere, risklere, tehlikelere karşı bir olmamız lazım. Bu bayrak bizim bayrağımız, Ankara bizim başkentimiz. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü esastır. Bunun için bugüne kadar yapılması gereken ne varsa yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin de bizler gibi düşündüğünüze inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir tarafta depremin yaralarını sarmak için çalıştıklarını diğer tarafta terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Akar, "En son teröristi etkisiz hale getirerek, yıllardan beri asil milletimizi, başına musallat olan terör belasından inşallah kurtaracağız. Güven, refah içinde 85 milyon vatandaşımızın bir ve beraber yaşaması için bize ne düşüyorsa üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek için gayret gösteriyoruz." dedi.

"Kayseri'nin bir geleneği var"

Daha sonra CHP Kayseri İl Başkanlığına geçen Akar'ı İl Başkanı Adil Demir ve il yönetimi karşıladı. Nazik ziyaretinden dolayı Akar'a teşekkür ettiğini dile getiren Demir, "Seçim sürecini barış, huzur içinde nihayete erdirmek istiyoruz." diye konuştu.

Demir ve diğer yetkililere teşekkür eden Akar, "Ülkemiz, milletimiz ve Kayseri için elimizden gelen ne ise bugüne kadar hep beraber yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Seçimleri, demokrasinin önemli bir süreci olarak nitelendiren Akar, "14 Mayıs'a kadar fikirlerimizi, görüşlerimizi vatandaşımızla paylaşacağız. Vatandaşımız tercihini yapacak, hepimiz ona saygı göstereceğiz" dedi.

Bir taraftan güvenliğin sağlanması diğer taraftan da hiçbir ayrım olmaksızın 85 milyonun rahatı, huzuru için çalıştıklarını belirten Akar, "Bunun için çalıştık, çalışacağız. Bu konuda tabii ki konuşacak, görüşecek, tartışacağız. Kayseri'nin zaten bir geleneği var, iç içe girmiş bir topluluk, ayrılık gayrılığımız yok. Seçim çalışmalarımızı da nezaket içinde götürecek inşallah kazasız belasız 15 Mayıs'a ulaşacağız." açıklamasında bulundu.







